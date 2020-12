Exxite X one, la e-bike steampunk che arriva da Barcellona

La storia della bici elettrica Exxite X one non è iniziata nel migliore dei modi: la sua campagna di crowdfunding su indieGoGo è infatti cominciata poco prima del disastro Coronavirus, fra lockdown, fabbriche ferme e quant’altro. Ora però ci siamo: la bici è quasi pronta sia per gli USA che per l’Europa.

Exxite del resto è un nuovo marchio della compagnia di bici Rayvolt di Barcellona, specializzata in e-bike vintage, motivo per cui dobbiamo aspettarci un modello creato appositamente per le regole UE. Parliamo di una X one con motore da 250W con la sola pedalata assistita e velocità massima di 25 km/h, mentre negli USA i clienti saranno liberi di acquistare il modello con motore da 750W completo di manopola dell’acceleratore, capace di raggiungere i 45 km/h.

Se le caratteristiche tecniche sono alquanto standard, la Exxite X one si fa notare soprattutto per il suo particolare design: se da una parte può essere considerato inedito e futuristico, con un telaio bombato e un grande display incassato sul tubo superiore, non sul manubrio, dall’altra non mancano diversi elementi vintage, come il sellino retrò e gli pneumatici, per non parlare delle manopole del manubrio.

Le prime consegne della X one dovevano iniziare la scorsa estate, causa pandemia invece i clienti potranno avere le prime 1.000 unità a partire da marzo 2021. Ma a che prezzo? Su IndieGoGo la variante Power+ è stata venduta con il 45% di sconto a 1.972 euro, la Smart a 1.841 euro, la Smart+ a 1.890 euro.