L'ex segretaria di Enzo Ferrari: 'Custodivo i segreti di Maranello, se avessi parlato...'

Era soprannominata la custode dei segreti di Maranello, e il suo nome è Brenda Vernor. Nata 90 anni fa a Croydon, a sud di Londra, per anni ha lavorato come segretaria del Drake, Enzo Ferrari, e negli scorsi giorni ha rilasciato un'intervista al Mail in cui ha raccontato alcuni aneddoti del Vecchio.

Enzo Ferrari, l'uomo dietro al mito del Cavallino Rampante, era solito fare i complimenti a Brenda Vernor: “Una volta mi disse che avevo il miglior telaio della Formula 1”, ricorda, aggiungendo: "Quando uscivi dal suo ufficio, potevi sentire i suoi occhi su di te dietro i suoi occhiali scuri”.

Era l'unica donna fra 200 dipendenti a Maranello e in un mondo di uomini erano moltissimi i pettegolezzi che circolavano: "Ho fatto finta di non sapere nulla della sua infedeltà – racconta ancora Brenda in merito ai tradimenti di Enzo Ferrari - se avessi parlato sarei stata nei guai. Non volevo essere coinvolta”.

La signora Vernor sbarcò in Italia negli anni '60 per cercare un po' di fortuna, quindi iniziò a frequentare i piloti ed ebbe anche una relazione con l'inglese Mike Parkes. Aveva conosciuto la famiglia Ferrari in quanto inizialmente faceva l'insegnante in una scuola privata di Modena frequentata da Piero Ferrari, che di recente ha voluto fare i complimenti a Sergio Marchionne. Venne assunta a Maranello in quanto Enzo Ferrari aveva bisogno di una persona che traducesse la sua corrispondenza in inglese.

Brenda racconta di aver assistito di persona agli scoppi d'ira di Enzo Ferrari: “Se vincevamo una gara era di buon umore, se perdevamo si arrabbiava e diventava rosso in faccia per dieci minuti”.

Enzo Ferrari morì nel 1988 a 90 anni, e con il suo decesso si concluse anche il rapporto di lavoro di Brenda con l'azienda: “Aveva problemi ai reni e non voleva andare in ospedale – racconta ancora l'ex segretaria di Enzo Ferrari - aveva tutti i medici e le macchine a casa sua a Modena. Era testardo come un mulo. Anche se era malato da molto tempo, pensavo che sarebbe andato avanti per sempre”.

Quindi ha concluso: “Era un genio, ha realizzato alcune delle migliori auto che siano mai state conosciute. Non ne vedremo mai più uno come lui”.