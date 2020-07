Ex pilota di Formula 1 distrugge una McLaren Senna LM in edizione limitata

Grosso guaio a Monaco per l'ex pilota di Formula 1 Adrian Sutil, che ha distrutto la sua McLaren Senna LM di colore arancione - come potete vedere nelle immagini dell'articolo.

Nel caso in cui vi siate persi le ultime notizie in merito alla McLaren Senna LM, parliamo di un'edizione speciale prodotta in numero limitato per celebrare la mitica F1 LM capace di vincere a Le Mans negli anni '90 (nello specifico pensiamo all'edizione 1995, vinta dalla F1 GTR).

Di queste vetture ne esistono solo 20 - ehm 19, pardon, dopo l'incidente di Sutil. Un mostro stradale con un motore V8 Bi-turbo da 4 litri, modificato per arrivare a erogare la bellezza di 800 CV - rispetto alla Senna standard che ne ha 789. Cavalli che evidentemente hanno reso molto facile l'incidente avvenuto a Monaco, con l'auto che ha urtato frontalmente e ha distrutto tutto il muso e mandato in frantumi il parabrezza.

La dinamica esatta del sinistro però non è stata ricostruita nel dettaglio, non sappiamo neppure se Sutil abbia riportato delle ferite o meno, abbiamo solo queste immagini che vedono la vettura distrutta sul ciglio di una strada prima, a bordo di un carro attrezzi poi. E Sutil è un pilota di grande esperienza, cosa sarebbe accaduto con un conducente meno esperto? Ci torna in mente la storia della Toyota Supra GR sfasciata durante un test drive...