Ex ingegnere Tesla lavora all'elettrica Ford da 25.000 euro, un B-SUV per sfidare Model 2

Ormai è chiaro, la parola chiave dei prossimi anni in campo elettrico sarà 25.000. Questo è il prezzo, sia in dollari che in euro, a cui i produttori di auto stanno puntando per presentare nuove vetture elettriche dalle dimensioni compatte. Tra questi anche Ford che seguirà a ruota Tesla.

Ad aprire le danze è stato Elon Musk in persona nel 2020, quando al Tesla Battery Day ha annunciato la produzione di un’auto elettrica economica. Da allora il mercato si è mosso per tentare di anticipare il magnate, riuscendoci con veicoli come la nuova Citroen e-C3 o la nuova Renault 5 vista a Parigi proprio di recente. L’utilitaria Citroen partirà da 24.900 euro, stesso prezzo di partenza (ancora presunto ma estremamente probabile) della Renault 5, con altre case che seguiranno a ruota. Ultima ad annunciare un prodotto di questo tipo è stata Skoda, il cui B-SUV Epiq partirà da 25.000 euro. Ora alla lista dobbiamo aggiungere anche Ford, che finalmente si è decisa a smuovere le acque e a rilanciarsi in ambito utilitarie e crossover compatti. Secondo un nuovo report, l’ovale blu sta lavorando a un piccolo crossover (quasi certamente un B-SUV) da vendere a partire da 25.000 dollari. Questo grazie alle batterie LFP, sempre più diffuse sul mercato da quando Tesla ha iniziato a usarle sui suoi veicoli a trazione posteriore Standard Range. Queste batterie, infatti, costano all’incirca il 30% in meno rispetto ad altre chimiche, permettono dunque di tenere più bassi i prezzi di listino dei modelli. Certo Ford, assieme a Stellantis e al Renault Group, sta valutando anche l’utilizzo di altre chimiche alternative, come le batterie al sodio, al momento però le LFP sono le più quotate e “rodate” sul campo.

Sempre secondo l’ultimo report uscito, Ford non si accontenterebbe di un B-SUV economico, l’azienda starebbe lavorando anche a un pick-up elettrico dalle dimensioni compatte da lanciare subito dopo, veicolo che con molta probabilità rimarrà appannaggio del mercato nord americano. È interessante venire a sapere, poi, che lo sviluppo di questi veicoli è stato affidato ad Alan Clarke, in precedenza capo ingegnere della Tesla Model Y. Sembra dunque che Ford abbia cambiato diverse cose nella sua strategia elettrica, annunciando già a febbraio 2024 di essere al lavoro su una nuova piattaforma elettrica compatta ed economica. Dopo anni di SUV e berline fuori scala, sia come dimensioni che come prezzi, finalmente il settore elettrico potrà avere diversi modelli accessibili con prezzi di partenza attorno ai 25.000 euro, non vediamo l’ora che alla battaglia si aggiunga anche Volkswagen con la sua ID.2.

Su COFIT Guanti da Moto, Touchscreen sulle Dita, Guanti per corse i è uno dei più venduti di oggi.