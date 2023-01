L'ex ingegnere Red Bull lancia la sfida: 'In Panda a Londra se Ferrari vince mondiale F1'

Manca un mese e mezzo all'inizio del mondiale di Formula 1 2023, ma c'è già chi ha deciso di bocciare la nuova Ferrari. Stiamo parlando precisamente dell'ex ingegnere Red Bull, Dan Drury, che su Twitter ha lanciato una particolare sfida.

La nuova Rossa della scuderia di Maranello sarà presentata ufficialmente fra 20 giorni, ma secondo l'ingegnere britannico sarà difficile per Ferrari tornare a competere per il titolo. Negli ultimi giorni si sono diffuse numerose indiscrezioni sulla nuova monoposto modenese, nome in codice 675, e c'è chi ha parlato di una velocità superiore al secondo rispetto agli avversari, grazie anche ad un'iniezione di cavalli che ha fatto letteralmente imbizzarrire la Rossa. Anche l'ingegnere Adrian Newy ha parlato di Ferrari, dicendo che sta lavorando ai suoi punti deboli, come a far capire che la prossima auto di Leclerc e Sainz Junior potrebbe essere realmente competitiva.

Ovviamente si tratta semplicemente di chiacchiere invernali e proprio Dan Drury ha deciso di storcere il naso alla luce di queste previsioni iper positive riguardanti la Rossa. E' quindi uscito allo scoperto e su Twitter, ironizzando su questi fantomatici “temponi”, ha scritto: “La Ferrari 675 presenta una delle innovazioni più pazzesche che abbia mai visto nel corso della mia carriera in F1. È davvero rivoluzionaria e i vantaggi che otterrà nei tempi sul giro saranno enormi. Non c'è bisogno di attendere che scenda in pista per rendersene conto. Con lo sviluppo al simulatore limitato sarà difficile per gli altri recuperare: godranno di questo vantaggio per anni?”.

Il cinguettio ha fatto il giro dei social, soprattutto fra i tifosi ferraristi sparsi per il mondo, e sono molti coloro che hanno replicato allo stesso ex ingegnere Red Bull in maniera un po' stizzita. Lui di rimando ha risposto lanciando una sfida: “Se la Ferrari vincerà il Campionato andrò da Londra a Maranello su Fiat Panda per portare le mie scuse”. E chissà che alla fine Drury non opti, nel caso in cui veramente la Rossa dovesse vincere il Mondiale, per una splendida Panda 4x4, modello leggendario andato in pensione recentemente.