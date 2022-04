Ex direttore tecnico di Ferrari sarà il nuovo CEO di McLaren

McLaren ha un nuovo CEO. A sostituire Mike Flewitt, CEO di lunga data, arriverà Michael Leiters, che inizierà il suo lavoro a partire dal prossimo 1 luglio. Un nome che agli appassionati di automobili italiane non è di certo nuovo...

Michael Leiters arriva infatti alla McLaren dopo aver lavorato come Direttore Tecnico in Ferrari, la casa di Maranello. Il manager ha lasciato la compagnia italiana alla fine dello scorso anno (Ferrari si riorganizza per il 2022), quando il cavallino rampante ha riorganizzato la sua struttura interna.

Queste le parole di Leiters dopo l'annuncio della notizia: "Non potrei essere più entusiasta di entrare in McLaren Automotive come CEO in questo importante momento del suo viaggio. McLaren è già riconosciuta come una delle aziende di supercar di lusso più ammirate al mondo. Non vedo l'ora di accrescere questa reputazione per i nostri fedeli clienti, dipendenti, fan e partner mentre scriviamo il prossimo capitolo dell'illustre storia di McLaren".

Oltre a Ferrari Leiters ha nel suo curriculum anche Porsche e possiede un dottorato in ingegneria. Una volta assunto il ruolo in McLaren guiderà un team di 3.000 persone presso il quartier generale del marchio nel Surrey, in Inghilterra. Avrà potere decisionale sul McLaren Technical Centre, il McLaren Production Centre e il McLaren Composites Technology Centre. Perché si parla di periodo importante della storia di McLaren? Perché si attende l'uscita della nuova Artura (la nuova McLaren Artura in azione sul circuito di Monza) e ci si prepara per la rivoluzione elettrica del prossimo futuro.