Ex dipendente Tesla mostra sul web l'interfaccia software del Cybertruck

Dalla presentazione del Tesla Cybertruck è ormai passato diverso tempo. Per noi italiani veniva infatti mostrato al mondo la notte del 22 novembre 2019, da allora però le informazioni sulla versione di serie sono rimaste pressoché invariate. Oggi però siamo in grado di dare un fugace sguardo all’interfaccia software.

In realtà non avremmo dovuto vedere neppure questa foto, apparsa sul web forse per l’errore di un ex dipendente Tesla. L’uomo chiave è Pawel Pietryka, ex art director presso Apple che dal 2016 al 2021 ha disegnato le interfacce grafiche dei sistemi di infotainment di Elon Musk - dunque un uomo davvero chiave all’interno dell’azienda. Sappiamo inoltre che tutte le Tesla affidano qualsiasi cosa al grande tablet centrale, che è dunque l’elemento fondante di tutta l’esperienza di bordo - come hanno dimostrato una volta di più le nuove Tesla Model S e Model X 2021.

Ora il designer ha lasciato Tesla per lavorare presso uno studio fondato da lui, il Moderne Grafix Anstalt, e nel presentare il portfolio al pubblico ha anche inserito un’immagine del software del Cybertruck, che probabilmente non avrebbe dovuto uscire. Vediamo così come l’interfaccia del pick-up elettrico sia di fatto molto diversa da quelle delle altre Tesla, più futuristica e con dei font in linea con il design squadrato e “cibernetico” del Cybertruck. Ovviamente non sappiamo se Tesla manterrà questa impostazione anche sulla versione di serie, di certo l’azienda ha lavorato su questa impalcatura e il sistema finale potrebbe cambiare di poco.