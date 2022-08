Ex dipendente Apple passa informazioni riservate a Xpeng: arrestato in aeroporto

Quando si lavora in una compagnia avanzata come Apple, mantenere il segreto industriale è fondamentale, è un dettaglio coperto da diverse clausole contrattuali che può portare i lavoratori corrotti a passare parecchi guai in tribunale. È ciò che sta succedendo a Xiaolang Zhang.

Xiaolang Zhang è un ex impiegato Apple accusato di voler trafugare importanti informazioni dalla società californiana a una compagnia concorrente - e che compagnia. Parliamo infatti della controversa Xpeng, società cinese già al centro di questioni legali con Tesla (Elon Musk contro Xmotors/Xpeng) e ora con Apple che negli ultimi anni si è fatta conoscere per i suoi modelli P9, P7 e P5, con queste ultime due persino pronte per debuttare in Europa (la Xpeng P5 arriva in Europa).



Xpeng ha avuto diversi battibecchi con Elon Musk, convinto che la società cinese avesse captato un po' troppe informazioni sul funzionamento di Autopilot. Ora anche Apple ha da dire la sua, con il suo ex dipendente che avrebbe raccolto preziose informazioni su un progetto segreto della mela morsicata per passarle a Xpeng. Parliamo ovviamente della potenziale vettura Apple a Guida Autonoma (la Apple Car si avvicina grazie a LG e Magna), ancora avvolto dal mistero ma ufficialmente esistente.



Secondo l'accusa del colosso di Cupertino, Zhang avrebbe scaricato importanti informazioni coperte da segreto e avrebbe acquistato in fretta e furia un biglietto per la Cina. Le autorità lo hanno fermato all'aeroporto di San Jose, in California, quando aveva appena superato i controlli. Zhang ha lasciato Apple nel 2018 accettando una nuova posizione presso Xpeng, secondo cui non ci sarebbe alcuna diatriba legale diretta con Apple.



L'avvocato di Zhang invece avrebbe confermato un patteggiamento fra il suo cliente e Apple, con la sentenza che verrà depositata a novembre 2022. Per Apple non è la prima volta che un ex dipendente diffonde presumibilmente informazioni coperte da segreto, anche l'ingegnere Jizhong Chen andrà a processo il 29 agosto per lo stesso motivo, vedremo come andrà a finire.