Ex designer Tesla fa trapelare l'interfaccia del Cybertruck

Il Tesla Cybertruck è sicuramente tra i pickup più attesi in assoluto in quanto, fin dalla presentazione effettuata verso la fine del 2019, ha promesso caratteristiche di un certo livello, una duttilità eccellente e una resistenza fuori dal comune.

A circa un anno e mezzo di distanza pare che Elon Musk, CEO del brand, non abbia ancora intenzione di rivelarne la versione definitiva, per non tirare in ballo specifiche tecniche, optional e tecnologie. Da alcuni giorni a questa parte le voci di corridoio insistono specificando un debutto imminente, ma per il momento non possiamo far altro che pazientare (magari buttando l'occhio su un esemplare immortalato in Texas).

Adesso però si aggiunge carne al fuoco grazie alle informazioni fatte trapelare da un ex UI designer, tale Pawel Pietryka, che ci ha permesso di ammirare l'interfaccia sviluppata per il display del pickup elettrico nonché le animazioni le quali raffigurano il veicolo e varie funzionalità.



Purtroppo le immagini sono state rimosse dal sito originale e, sebbene non siamo sicuri si tratti di materiale ufficiale, il fatto che siano sparite tanto rapidamente ci fa propendere seriamente verso tale ipotesi. Comunque stiano le cose, buona parte di quanto trapelato è stato poi pubblicato sui social da alcuni account Twitter, per cui potreste tranquillamente scorrere in fondo alla pagina a dare un'occhiata.



Molto interessanti le animazioni dell'interfaccia, che raffigurano il veicolo in maniera tridimensionale permettendo ai passeggeri di accedere alle sue funzionalità con transizioni estremamente rapide, una grafica piacevole ed elegante e una quantità di informazioni disponibili quasi soverchiante.



In attesa di comunicazioni ufficiali sul Cybertruck vi lasciamo rimandandovi ad un recentissimo annuncio sul futuro di Tesla:"Il range dei nostri veicoli continuerà ad aumentare."