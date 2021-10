Ex designer Ferrari realizza una supercar 'Frankenstein' per GTA V

Chi ci segue sa di chi stiamo parlando, Frank Stephenson è apparso non di rado tra le nostre pagine virtuali. L'ex designer - autore di capolavori quali Maserati MC12, Ferrari F430, McLaren P1 e Ford Escort RS Cosworth - sta vivendo una seconda vita come youtuber di successo.

I suoi video analisi sulle auto realizzate per GTA V hanno fatto il botto. Senza dubbio non è cosa di tutti i giorni vedere uno dei designer più noti dell'industria soffermarsi sui modelli poligonali di un videogioco popolarissimo.

Stephenson ha deciso di fare un passo in più, realizzando una supercar non ufficiale, pensata per GTA V. La base è una sua creatura, la Maserati MC12, basata a sua volta sulla Ferrari Enzo. Ma ci sono anche omaggi ad altre sue opere: il padiglione è in stile McLaren P1, così come le larghe prese d'aria laterali, mentre il muso riprende alcune scelte stilistiche della F430. Non poteva mancare l'alettone posteriore biplano, pezzo forte della Escort RS.

La grintosa sportiva è stata battezzata Frankenstein; il modus operandi è simile a quanto visto con molti veicoli del titolone Rockstar (annunciato anche per PS5 e Xbox Series X|S): tagliare e cucire parti di diverse auto creando un qualcosa di originale. Inoltre, se possedete la versione PC del gioco l'auto è perfettamente funzionante, rilasciata gratuitamente come mod.

Sottolineiamo che non è frutto di un accordo con Take-Two Interactive o Rockstar, ma che è una mod amatoriale... nata dalla mente di un importante car designer.