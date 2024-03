L'ex capo design della Koenigsegg Gemera ha realizzato dei cerchi fantastici per Tesla

Quando si parla di modifiche speciali alle Tesla non si può non passare per Unplogged Performance, un'azienda specializzata nella realizzazione di personalizzazioni esclusive per il marchio americano. Dopo avervi mostrato la ricca offerta di personalizzazioni per il Cybertruck, ecco che oggi vi proponiamo UP-05, una nuova linea di cerchi.

Questo progetto nasce dalla collaborazione tra Unplugged Performance e Sasha Selipanov, ex dirigente del design presso Koenigsegg, noto per la creazione del design esterno e interno della hypercar Gemera. Selipanov ha anche contribuito al design della CC850, svolgendo ruoli chiave come capo del design esterno presso Bugatti e capo progettista per Genesis.

Il concetto alla base dell'UP-05 è quello di trasferire il DNA delle hypercar nelle Tesla, unendo l'estro creativo di Selipanov con l'esperienza consolidata di Unplugged Performance nel settore. Realizzati in alluminio forgiato 6061-T6, i cerchioni UP-05 con design a raggi a Y pesano solamente 8 kg e possono essere installati agevolmente grazie alla compatibilità con i tappi centrali, i dadi ad alette e i sensori TPMS OEM Tesla.

Ben Schaffer, CEO di Unplugged Performance, ha commentato: "L'UP-05 rappresenta un connubio perfetto tra il DNA del design delle hypercar e le prestazioni di alto livello che contraddistinguono le nostre ruote forgiati UP. Siamo entusiasti di condividere questo straordinario lavoro di Sasha Selipanov con la comunità di guidatori Tesla in tutto il mondo".

La società ha sottolineato che l'UP-05 ha superato una serie di test rigorosi per garantire rigidità e prestazioni sia su pista che nell'uso quotidiano. Inoltre, i cerchioni presentano talloni zigrinati nella canna per ridurre il rischio di slittamento del pneumatico durante l'accelerazione aggressiva.

Per quanto riguarda le dimensioni, Unplugged Performance offre diverse opzioni UP-05, tra cui cerchioni da 18 a 22 pollici, per soddisfare le preferenze e lo stile di guida dei proprietari di Tesla. I colori disponibili includono Satin Titanium, Satin Black, Gloss Black e Satin Bronze, con possibilità di personalizzazione delle finiture per coloro che desiderano un tocco unico. Il prezzo per un set completo di quattro ruote UP-05 varia a seconda delle dimensioni e delle finiture: si parte da 3.595 dollari (3.284 euro al cambio attuale) fino a 6.595 dollari (circa 6095 euro al cambio attuale) per un set da 22 pollici con finitura personalizzata.

Ma Unplogged performance non è limitata solo a fornire accessori aggiuntivi, essa ha anche realizzato delle versioni esclusive di interi veicoli. E quale potrebbe essere il più estremo se non la Tesla Model S-Apex? L'azienda ha letteralmente trasformato una Tesla Model S in una vera e propria Hypercar, combinando le prestazioni della Tesla Model S Plaid con un'estetica da auto da pista.