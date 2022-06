L'ex boss della divisione M di BMW ha una M4 con un cofano unico: si può spiare il motore

Siamo proprio sicuri che la nuova BMW M4 CSL presentata di recente sia la M4 più esclusiva? I numeri non le mancano, ma la M4 dell’ex boss della Divisione M di BMW è diversa da tutte le altre, e sfoggia un cofano che di fatto la rendono unica.

Markus Flasch oggi è a capo del prodotto in Rolls-Royce, ma all’interno del suo garage c’è ancora una BMW M4 verde opaca che ha deciso di mostrare ai suoi followers postando le foto sul proprio profilo Instagram, indugiando in particolare sul cofano in fibra di carbonio. Ebbene, la sua particolarità non è quella di essere costruito con la pregiata fibra nera, bensì quella di avere un grosso logo M trasparente al centro che permette di spiare all’interno del vano motore.

La “finestra” in plexiglass è una riproduzione del badge M (a proposito, il badge M di BMW diventerà tutto nero abbandonando il tricolore), con la lettera e le tre linee che la precedono, e guardando attraverso si intravede la scritta “M Power” presente sul 6 cilindri in linea bavarese. E peccato che le immagini ce lo mostrino soltanto alla luce del giorno, perché di notte farebbe ancor più effetto essendo illuminato con l’ausilio dei LED.

Questa soluzione è solitamente utilizzata su vetture a motore centrale come Ferrari o Lamborghini, che permettono così di godere appieno della bellezza dei propri motori, ma Chevrolet lo propose ad esempio sulla Corvette C6 ZR1. Negli esempi appena citati, affacciandosi alla “finestra” sui motori, la vista è sicuramente più goduriosa rispetto a quanto offerto dalla M4, ma ciò non toglie che sia un dettaglio unico e di grande fascino per l’osservatore.