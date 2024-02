L'ex agente di Lorenzo: 'Valentino Rossi andava squalificato in Malesia nel 2015'

Si torna a parlare del famoso mondiale 2015, che di recente Valentino Rossi ha svelato di non aver ancora superato, e campionato che vide proprio il Dottore cadere sotto i colpi (letteralmente) di Marc Marquez.

A riattualizzare quella pagina del motomondiale, che ancora oggi fa molto discutere, è stato Albert Valera, attuale manager di Jorge Martín, Aleix Espargaró e Pedro Acosta, nonché ex braccio destro di Jorge Lorenzo.

Lo snodo cruciale della chiacchierata è stato il passaggio di Jorge Lorenzo in Ducati, un addio a Yamaha che lo stesso spagnolo commentò in maniera dolorosa: “Mi deluse”, e sentiment che sembra condiviso anche dallo stesso Valera: “A febbraio 2016 – racconta a Motosan - eravamo già in trattative con Ducati. Il 2016 non è stato l'anno migliore per Jorge, ma aveva appena vinto il campionato del mondo l'anno prima e il suo valore era altissimo. Jorge era in Yamaha da molti anni e penso che volesse intraprendere una nuova sfida ed era interessato a raggiungere quei risultati con questo marchio”.

Il giornalista ha quindi chiesto se si fosse trattato di un mezzo dispetto: “Forse non avrei avuto questa sensazione se avessi visto un maggiore supporto da parte della Yamaha quando ha vinto il mondiale – ha proseguito il manager - o quando si è verificato l'incidente con Valentino, o quando Valentino non è stato penalizzato in Malesia”.

Poi Valeria lo spiega esplicitamente: “Perché secondo noi e Jorge, Valentino avrebbe dovuto essere penalizzato nella stessa gara e forse a Jorge questa vicenda non è piaciuta”. Quindi ha chiosato: “È vero, ci sono stati una serie di eventi che hanno fatto capire a Jorge che c’era maggiore interesse che Valentino vincesse prima di lui”, confermando le parole dello stesso spagnolo.

Valera ha parlato anche di come sceglie i talenti per la sua scuderia, a cominciare dalle statistiche e dai dati: “Quando vedi i tempi e vedi che ha qualcosa di diverso dagli altri, ovviamente attira la tua attenzione. L'altra variabile è la persona, deve avere un minimo di valori, e la terza variabile è la famiglia. Io e il mio team dobbiamo connetterci con la famiglia in modo che ci sia un buon legame e che diveniamo famiglia perché se non c'è connessione è molto difficile. Chiediamo sempre che i genitori non si facciano coinvolgere a livello tecnico, che lascino il pilota con la sua squadra perché alla fine non sono esperti e se ci fanno coinvolgere possono influenzare la mente del pilota”.