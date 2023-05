Evolution Space, prima auto elettrica ad economia circolare: può durare 50 anni

Merita senza dubbio la nostra attenzione la Space, vettura elettrica a firma Evolution, che rappresenta un unicum nel suo settore. Si tratta infatti di una vettura ad economia circolare, ovvero, che prevede un utilizzo il più lungo possibile senza quindi creare rifiuti e nel contempo permettendo al suo proprietario di risparmiare un po' di soldi.

Space è ovviamente un'auto che strizza l'occhio all'ambiente, e per questo è dotata di una batteria con un'autonomia da 750 km che in soli 5 minuti raggiunge i 600 km. Il propulsore elettrico è una batteria agli ioni di litio da 40 kWh, composta da dei moduli standard.



Inoltre è previsto un sistema a gas GPL che carica la stessa batteria in caso di distanze lunghe, di conseguenza la vettura di Evolution sarà utilizzata all'85/90 per cento in elettrico e per il restante del traggito appunto con il GPL. Di fatto la batteria da sola garantisce 150 km di autonomia con l'aggiunta del GPL come range extender che aggiunge quindi 600 km.

“La capacità di economia circolare e la topologia di guida rendono lo SPACE attualmente il veicolo più ecologico”, aggiunge evolution. Negli ultimi tempi stiamo assistendo sempre di più a prototipi elettrici molto interessanti, come ad esempio la Peugeot Inception, che ha sfoggiato gli artigli al CES di Las Vegas.



Un altro esempio lampante di tecnologia e sostenibilità è la BMW Vision DEE, al 100% tecnologica. La Space di Evolution è però un esemplare davvero unico visto che fa del rispetto dell'ambiente la sua vera anima. Esteticamente appare simile ad una Key Cars un po' allungata, e la larghezza ma nel contempo l'altezza da terra (oltre alla gomme in stile fuoristrada), le permettono di essere versatile e adattarsi a più usi.

Internamente spicca un display in vetro continuo per tutta la larghezza della plancia che viene utilizzato per le info di marcia e come intrattenimento per i passeggeri. Il tutto è stato realizzato di modo che eventuali modifiche e aggiornamenti futuri siano facilmente installabili.



Secondo Günther Schuh, a capo di Evolution, la Space dovrebbe durare fino a 50 anni: i primi modelli usciranno in commercio nel 2025, una piccola serie di circa 1.000 vetture. Tutto tace infine sul prezzo.