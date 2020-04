Evoltis sarà il primo crossover elettrico di Subaru, in collaborazione con Toyota

In campo elettrico Subaru è un nome che non sentiamo spesso, purtroppo, il brand infatti non ha investito in modo massiccio nello switch elettrico. Le cose però potrebbero presto cambiare con il lancio della nuova Evoltis.

A oggi nei listini Subaru di elettrificato troviamo praticamente solo il XV Crosstrek ibrido, presto però - anche grazie all'aiuto di Toyota, che dovrebbe collaborare allo sviluppo - potrebbe arrivare un nuovo veicolo 100% elettrico alimentato a batteria, come riportano diverse fonti. Che le due aziende collaborino non è certo una novità, insieme hanno creato le GT86/BRZ e lo stesso avverrà con la seconda generazione di questi modelli, lo stesso XV Crosstrek ibrido nominato sopra ha molti elementi in comune (come il motore elettrico) con la Toyota Prius.

Le indiscrezioni parlano di un Subaru Evoltis da 280 CV con un'autonomia di 480 km (anche se bisogna capire se WLTP o NEDC), con un design di partenza simile al concept presentato dalla stessa Subaru all'inizio di quest'anno - sottolineiamo "di partenza" però, l'azienda ci ha abituato a versioni di produzione molto differenti dai mirabolanti concept, quindi aspettiamo di vedere qualcosa di concreto. Per forza di cose non si sa ancora una data di uscita, alcune fonti parlando di inizio 2021, Subaru di un "arrivo entro la metà del decennio", certo non c'è molto tempo a disposizione, la concorrenza avanza...