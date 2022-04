Evitate sorpassi di questo tipo: Honda esagera, colpisce Mini e abbatte un palo

I sorpassi sono manovre tanto necessarie quanto pericolose, come ci insegnano i numerosi video pubblicati su YouTube: dopo il caso dell’incidente causato dalla Mitsubishi Lancer Evo, torniamo ancora una volta in Australia per assistere a uno scontro causato dall’impaziente autista di una Honda CR-V.

Anche questo episodio ci viene mostrato dal canale Dash Cam Owners Australia grazie a una segnalazione giunta direttamente da Sydney: la dashcam montata sul retro di un furgone ci mostra inizialmente il tentativo di sorpasso da parte del SUV, la cui conducente però non sembra avere considerato il cambio di corsia da parte del camion stesso. A questo punto, prima dalla Honda si sente il sonoro clacson e poi, improvvisamente, il camion fa un brake check facendo infuriare l’autista; molto probabilmente questo gesto poteva essere evitato, ma le idee della conducente a bordo del SUV erano già chiare.

Pochi secondi dopo, la Honda accelera sorpassando illegalmente il furgone e scontrandosi con una MINI Clubman, la quale è poi finita contro una Kia Cerato Koup parcheggiata e una MINI Countryman parcheggiata. Ciò che ci sorprende è come il SUV non stia affatto decelerando, anzi la conducente sembra essere intenzionata a mantenere il piede sul pedale per scappare via. Tuttavia, la fine della corsa è stata offerta da un violento scontro con un palo: la Honda si è quindi ribaltata e il palo si è appoggiato sul tetto del SUV.

La descrizione fornita nel video ci chiarisce che, apparentemente, la donna al volante del CR-V avrebbe avuto problemi di salute nel momento in cui era in macchina e ciò avrebbe portato alla perdita di lucidità e, dunque, del controllo della vettura. Al momento, però, questa tesi non è ancora confermata dagli esami del caso. Fortunatamente, tutte le persone coinvolte stanno bene.

