Everyeye pronta per la Clio Cup Press League 2022: saremo in pista a Imola

Il 2022 sarà un anno molto importante per Everyeye.it: per la prima volta nella sua storia parteciperà alla Renault Clio Cup Press League grazie alla sua sezione motori. Nello specifico a guidare la vettura su circuito sarà il nostro Edoardo Curioni, volto già noto a chi segue le Live Auto sul canale Twitch di Everyeye.

Everyeye sarà in griglia il weekend del 6-8 maggio presso l'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. Fra le nostre mani ci sarà una Renault Clio R.S. Line preparata a dovere per la competizione, con tanto di rollcage di sicurezza. Lunga 4.050 mm, larga 1.988 mm e alta 1.400 mm, la Renault Clio R.S. Line da gara è spinta da un motore Renault HR12 a 4 cilindri da 1.330 cm3 Turbo, capace di erogare circa 200 CV (200 bhp) con 300 Nm di coppia.



Il cambio è manuale a 5 rapporti e a leva di tipo Sadev ST82. Le ruote sono 7x17 con pneumatici da competizione Michelin Pilot Sport CUP H1. Una vettura che Renault vende a un prezzo di 44.400 euro più IVA già pronta per la competizione (se volete saperne di più sulla Clio "civile" trovate la nostra prova della Renault Clio E-Tech Hybrid). Al di là della Press League, che vedrà Everyeye sfidare alcune delle migliori testate concorrenti, ci sarà ovviamente la Clio Cup 2022, che vede tra le sue fila nomi importanti come quelli di Nicolas Milan, David Pouget, Marc Guillot, pronti a riaffermare le loro ambizioni al volante dopo la stagione passata. In Italia la Clio Cup 2022 toccherà Imola, Misano, il Mugello e Monza.