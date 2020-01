L'evento di lancio della nuova SEAT Leon: segui il live streaming

Oggi 28 gennaio 2020 è un giorno importante per SEAT: alle 19:00 verrà infatti svelata al mondo la nuova SEAT Leon, direttamente dal quartier generale di Martorell, in Spagna.

L'evento sarà trasmesso in diretta streaming proprio da SEAT, trovate non a caso il player già pronto in questa pagina - che entrerà in funzione all'ora prefissata. Parte del Gruppo Volkswagen, SEAT esporta dalla Spagna l'80% delle sue auto, raggiungendo più di 80 Paesi nel mondo. Il 2019 è stato un anno da incorniciare per il marchio, con un totale di 574.100 vetture vendute, il risultato più alto mai raggiunto dalla storia del brand.

Tre i siti produttivi del Gruppo SEAT con 15.000 dipendenti, a Barcellona, El Prat de Llobregat e Martorell, da dove escono modelli di successo come Ibiza, Arona e Leon. SEAT è attiva anche in Repubblica Ceca, dove invece viene prodotta la Ateca, in Germania da dove arriva il Tarraco, in Portogallo dove nasce la Alhambra e in Slovacchia, dove si produce la nuova Mii Electric.

SEAT vanta anche un importante centro tecnico con oltre 1.000 ingegneri, figurando come primo investitore industriale in materia di Ricerca e Sviluppo in Spagna. Anche alla luce di questi dati non vediamo l'ora di scoprire la nuova Leon, ormai mancano poche ore.