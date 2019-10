Evelo Aurora Hub-Drive, una potente e-bike dal prezzo sorprendente

Ancor prima del gigantesco passaggio dalle auto tradizionali a quelle elettriche, sembra proprio che cambieremo le nostre biciclette tradizionali in favore di nuove e fiammanti e-bike con pedalata assistita. Oggi vi presentiamo la Evelo Aurora Hub-Drive.

Nell'ultimo anno è esploso un vero e proprio boom relativo alle e-bike, tanto che anche l'italianissima Fantic Motor ha deciso di creare il nuovo Urban Vehicle ISSIMO - che abbiamo testato fra le strade di Milano. Rispetto al prodotto italiano, Evelo Aurora Hub-Drive ha un aspetto più simile a una bicicletta classica, anche se ovviamente nasconde nella sua scocca una batteria e un motore elettrico sulla ruota.

Proprio il propulsore posteriore rappresenta una delle grandi particolarità della e-bike: è infatti molto potente, da ben 750 W di potenza continua, 1 kW di picco, il che ci fa schizzare oltre i 30 km/h in un batter di ciglia (negli USA almeno, perché in Italia sarebbe illegale, bisognerebbe limitare il tutto a 25 km/h). Con la modalità Off-Road si può addirittura raggiungere i 40 km/h, nel nostro Paese però bisognerebbe a questo punto assicurare il tutto e affibbiare una bella tarda sotto il sellino...

Le altre caratteristiche della e-bike parlano di un cambio Shimano Revo a 7 rapporti, dei freni a disco Tektro MD-M300 da 160 mm, pedali Wellgo LU-C33, un display IPS da 3,2 pollici che rileva anche la velocità di marcia, luci anteriori e posteriori. Da 11,5 Ah invece la batteria agli ioni di litio da 48V, che permette di percorrere fino a 70 km con pedalata assistita, 40 km in modalità Solo Elettrico. A sorprendere, in seguito a questa carrellata di caratteristiche, è anche il prezzo: "appena" 2.100 dollari, certamente al di sotto della media per veicoli del genere. Speriamo di vedere la Evelo Aurora Hub-Drive arrivi anche in Europa, magari con velocità limitata.