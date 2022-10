L'EV più venduta al mondo ha ora una versione cabriolet: ecco la Wuling MINI EV Cabrio

Negli ultimi anni il mondo della mobilità elettrica ha visto arrivare sul mercato globale modelli inediti e curiosi, come ad esempio la Wuling Hong Guang MINI EV, che in Cina è diventata in poco tempo un best seller grazie al suo prezzo super accessibile. Ora la MINI EV è anche Cabrio.

Al cambio, la Wuling Hong Guang MINI EV costa appena 3.600 euro, motivo per cui in pochissimo tempo è riuscita a scalare le classiche del Paese natale e a diventare una delle EV più diffuse sul pianeta (Wuling batte tutti, anche Tesla). Forte di questo enorme successo, Wuling ora prova a consolidare la sua leadership con un modello che è già iconico: la Wuling Hong Guang MINI EV Cabrio, niente di più se non la versione cabriolet della MINI EV.

Presentata per la prima volta al pubblico allo Shanghai Auto Show del 2021, la vettura è ora pronta per essere venduta, anche se il suo prezzo risulta essere più alto rispetto alla variante coperta. Il modello entry level costerà in Cina 99.900 RMB, ovvero poco più di 14.000 euro al cambio. Con questa cifra ci si porta a casa una MINI EV Cabrio con motore da 30 kW/40 CV e 110 Nm di coppia. Ad alimentare il propulsore una piccola batteria LFP da 26,5 kWh prodotta da Guangzhou Great Power Energy & Technology, sufficiente a percorrere 280 km di strada secondo lo standard cinese CLTC.

Siete curiosi di conoscere le performance di quest'auto? Può raggiungere i 100 km/h, scattando da 0 a 50 km/h in 8 secondi. Non un fulmine dunque, com'era prevedibile, Wuling assicura in ogni caso un telaio rigido e sicuro, due airbag, la chiusura automatica, ABS ed EBD (a proposito di sicurezza: guardate il Crash Test della Wuling MINI EV). Un pacchetto completo insomma, con la possibilità di avere il vento fra i capelli...