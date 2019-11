Quale EV si ricarica più velocemente? Sfida fra Tesla, Jaguar, Audi e Mercedes

Solitamente vi mostriamo le migliori auto del mondo scontrarsi in varie drag race, gare di velocità sul quarto di miglio e non solo. Questa volta vogliamo farvi vedere una gara di velocità alquanto insolita, fra auto elettriche che si sfidano a chi si ricarica prima.

Le contendenti sono di primissimo livello, parliamo infatti di una Tesla Model X, di un’Audi e-tron, una Jaguar I-Pace e una Mercedes-Benz EQC - l’ultima fra queste EV a esser arrivata sul mercato. Come già saprete, la sfida fra produttori di auto elettriche passa anche per la velocità di ricarica, ci sono infatti EV che si fermano a 22 kW e altre che possono addirittura toccare i 350 kW (la Porsche Taycan con un futuro aggiornamento).

Ma torniamo alla nostra sfida. La Tesla Model X ha ricaricato 367 km in 47 minuti, quasi 8 km al minuto, il che non è affatto male, l’Audi e-tron invece è riuscita a fare anche meglio: 9 km al minuto, con 234 km ricaricati in 26 minuti. Ultime della classe la Jaguar e il SUV EQV di Mercedes: la prima ha ricaricato 264 km in 47 minuti, appena 6 km al minuto, mentre il SUV tedesco 247 km in 38 minuti, 6,5 km in 1 minuto. A supporto dei dati anche un video che trovate in pagina.