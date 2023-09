Gli EV inquinano davvero meno delle auto termiche? Non ci sono dubbi ma c'è un problema

Nel nostro Paese esiste ancora chi nutre qualche dubbio in merito alla bontà delle auto elettriche, se queste siano - lungo il loro intero ciclo vitale - davvero più ecologiche delle termiche oppure no. Su questo la SIMA ha tolto ogni dubbio con un nuovo studio, tuttavia c’è un grosso problema da risolvere...

Secondo i dati elaborati dalla Società Italiana di Medicina Ambientale (SIMA), le auto elettriche emetterebbero oggi (prossimamente i dati potrebbero migliorare ancora) il 69% di CO2 in meno nel loro intero ciclo vitale, dunque nel conteggio figura anche la produzione e l’alimentazione. Utilizzare EV al posto di tradizionali auto termiche vedrebbe dunque un ovvio risparmio in termini di CO2, tuttavia restano i problemi legati alla produzione e allo smaltimento delle batterie.

Produrre batterie per auto elettriche significa impiegare energia, minerali e metalli che gravano per il 40-50% su tutte le emissioni di CO2 dell’intero ciclo vitale della vettura. L’industria dovrebbe dunque studiare nuovi sistemi produttivi per abbattere questa importante quota di gas serra. Bisogna poi capire come smaltire a impatto zero queste batterie: anche se hanno un ciclo vitale che supera tranquillamente i 15-16 anni di utilizzo, e poi è comunque possibile impiegare le batterie residue altrove (Nissan crea Power Station con vecchie celle delle LEAF), bisogna in ogni caso pensare a smaltire questi prodotti senza creare danni ulteriori all’ambiente (ecco cosa succede oggi alle batterie dismesse).

Se escludiamo i problemi legati alle batterie, che comunque sono prodotti che negli anni futuri cambieranno radicalmente grazie all’introduzione di tecnologie di nuova generazione, è abbastanza chiaro come l’utilizzo di auto elettriche possa abbattere in maniera significativa le emissioni di CO2. A dirlo è l’European Environmental Bureau, secondo cui - tenendo conto dell’intero ciclo vitale - un EV eroga l’equivalente di circa 75 g/km di CO2, mentre una vettura a gasolio di pari fascia può arrivare a 250 g/km di CO2. Anche l’Agenzia Internazionale dell’Energia (IEA) è convinta che un’auto elettrica sia in grado di ridurre del 50% le emissioni di CO2 rispetto alle vetture tradizionali, al netto di tutti i problemi produttivi di cui sopra...

Se le nostre città fossero piene di auto elettriche, che comunque non emettono emissioni dirette, probabilmente andremmo a migliorare anche la nostra salute: secondo la SIMA l’Italia è il primo Paese in Europa per morti attribuibili all’inquinamento, con circa 80.000 decessi prematuri all’anno. Chissà che dati avremmo se nelle nostre città circolassero quasi ed esclusivamente vetture a zero emissioni.