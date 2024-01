EV compatti e low cost? Secondo Honda serve qualcosa di rivoluzionario

Negli ultimi anni Honda è rimasta probabilmente indietro rispetto al resto del mercato sul fronte elettrico, nonostante l’ottima Honda E che però non ha convinto sul fronte dell’autonomia e del prezzo. Dal 2026 debutterà la nuova Honda 0 Series, ma di cosa avrà bisogno il marchio per creare auto compatte dal prezzo accessibile?

Ha risposto a questa domanda il CEO di Honda in persona, ovvero Toshihiro Mibe, nel corso di un’intervista a InsideEVs rilasciata al CES 2024 di Las Vegas - dove per l’appunto Honda ha annunciato al mondo la 0 Series elettrica. La compagnia giapponese ha l’obiettivo di portare al suo pubblico vetture elettriche compatte e accessibili, per farlo però le tecnologie attuali non bastano: “Per creare auto che costino meno di 30.000 dollari abbiamo bisogno di qualcosa che sia rivoluzionario” ha detto Mibe. “Di sicuro nei nostri programmi c’è una vettura elettrica compatta, abbiamo però bisogno di accelerare la ricerca e giungere a un punto di arrivo”. A sentire le parole del CEO sembra proprio che Honda sia ancora lontana dal creare anche solo un prototipo, e pensare che con la Honda E erano stati tra i primi al mondo a offrire un prodotto che fosse di “nuova generazione” - anche se poi i problemi della vettura si son palesati a tutti, purtroppo.

Quando verrà commercializzata, dunque, una vettura elettrica compatta a marchio Honda che possa essere definita di “rivoluzionaria”? Secondo Shinji Aoyama, Global Executive Vice President di Honda, affinché un EV da 30.000 dollari possa arrivare sul mercato americano ci vorranno “gli ultimi anni del decennio in corso”, possiamo immaginare dopo il 2027. Tornando a Mibe, il più grande scoglio attualmente sembrerebbe essere il costo delle batterie agli ioni di litio; per tagliare i prezzi bisognerebbe proporre batterie più piccole, quindi con meno autonomia, una filosofia che con la Honda E non ha funzionato...! Il futuro però potrebbe essere nelle batterie allo stato solido, un settore in cui Honda sta facendo parecchia ricerca assieme ad altri top player del mercato. Mibe stesso ha confermato che lo stato solido potrebbe effettivamente aiutare la compagnia a creare vetture dalla buona autonomia da rivendere a 30.000 dollari.

La nuova chimica aiuterebbe a tagliare i costi delle batterie aumentando, allo stesso tempo, la densità e dunque l’autonomia. “Se riusciremo a fare un buon lavoro di ricerca e sviluppo, i vantaggi saranno enormi”. Il percorso sembra essere abbastanza chiaro, non ci risulta del tutto nuovo del resto: anche Toyota sta lavorando a un’auto con batterie a stato solido con 1.200 km di autonomia e 10 minuti di ricarica. I brand giapponesi potrebbero presto accorciare le distanze con il resto dell’industria e, addirittura, superare la concorrenza in termini di tecnologia. La partita si giocherà sui tempi, su chi riuscirà a fornire tecnologie innovative nel più breve tempo possibile. Non ci resta che seguire gli sviluppi di questa enorme sfida industriale.