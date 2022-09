Le EV con batterie al litio costeranno sempre più delle auto a benzina: parola di Honda

Al di là della loro autonomia e di una infrastruttura di ricarica non adeguata, almeno in Italia, le auto elettriche hanno oggi un grandissimo problema: costano molto più delle loro controparti a benzina o a gasolio. Ebbene secondo un manager di Honda le EV con batterie agli ioni di litio costeranno sempre più delle vetture a benzina.

Facciamo qualche esempio: una Opel Corsa-e elettrica parte da 29.397 euro, mentre per una Opel a benzina si parte da 17.100 euro. Stesso discorso con una piccola Fiat 500: la Hybrid parte da 17.250 euro, per l'elettrica servono invece almeno 27.800 euro. Lo scarto è praticamente simile con qualsiasi altro modello del mercato che sia elettrico e a benzina e per Dave Gardner, Vice President of Business and Sales di Honda negli USA, non c'è luce in fondo al tunnel.

Gardner ha detto a The Drive: "In Honda non crediamo che l'attuale tecnologia agli ioni di litio sia una soluzione a lungo termine. Saranno le batterie a stato solido che cambieranno il mercato". Secondo il manager, solo con le batterie allo stato solido le auto elettriche potranno avere un prezzo simile alle controparti a benzina. C'è però un problema: le batterie a stato solido non sono ancora una realtà e non verranno utilizzate molto presto sul mercato di massa, neppure Honda stessa riuscirà a usarle per il crossover elettrico Prologue (Honda collabora con GM per Prologue).

Di sicuro però il brand giapponese sta investendo pesantemente nella tecnologia, ha infatti annunciato di recente la messa sul piatto di 310 milioni di dollari per la causa. Speriamo davvero che il marchio possa commercializzare presto le sue batterie a stato solito, la Honda E - la prima EV di Honda - ha colpito tutti per il suo design ma è stata un flop commerciale a causa della sua scarsa autonomia e il suo prezzo al si sopra dei 30.000 euro (svelato il prezzo della Honda E in Italia). in Europa ne sono state vendute solo 3.752 lo scorso anno, a fronte di un obbiettivo aziendale di 10.000 unità.