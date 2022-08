Le EV con più di 480 km di autonomia sono triplicate nel 2022: ne abbiamo bisogno?

Quando le auto elettriche hanno debuttato sul mercato di massa, la critica maggiore era riservata all'autonomia: il pubblico aveva troppa paura che la batteria durasse troppo poco e andasse ricaricata troppo spesso. Oggi le EV con più di 480 km di range si sono moltiplicate, ma ne avevamo davvero bisogno?

Secondo i recenti dati diffusi dal Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti, il numero delle EV con più di 480 km di autonomia è cresciuto mostruosamente dal 2016 a oggi (in termini percentuali), in un solo anno - dal 2021 al 2022 - i numeri si sono triplicati, del resto erano proprio i consumatori a chiedere più autonomia ai produttori. Per darvi un'idea concreta: nel 2016 esisteva un solo modello con 480 km di autonomia o più, nel 2021 sul mercato ne sono arrivati 5, mentre nel 2022 esistono ben 14 EV con range pari o superiore a 480 km.

Nello specifico, sempre secondo i dati del mercato USA, questi 14 modelli sono la BMW iX (con la nuova BMW iX in Val d'Aosta), la BMW i4 (proviamo le nuove BMW i4 eDrive40 e M50), il Ford F-150 Lightning, la Ford Mustang Mach-E (a Monza con la Ford Mustang Mach-E), la Hyundai IONIQ 5 (proviamo la Hyundai IONIQ 5 a trazione posteriore), la Kia EV6, la Lucid Air, la Mercedes-Benz EQS, i due Rivian R1T e R1S e tutte le quattro Tesla a listino oggi: Model S, 3, X e Y.

Negli Stati Uniti la media dei chilometri giornalieri percorsi dal grande pubblico resta al di sotto dei 130 km, dunque in molti si chiedono se davvero avessimo bisogno di vetture capaci di percorrere più di 480 km con una singola carica. Per esperienza vi diciamo che per chi fa un uso cittadino della EV così tanta autonomia serve in un solo caso: chi non ha la possibilità di ricaricare a casa può benissimo recarsi alla colonnina una volta a settimana, tanto per fare un esempio. Il discorso cambia se invece si viaggia spesso: chi fa spesso lunghi viaggi ha sicuramente bisogno di tanto range per ottimizzare le ricariche sul percorso, chi non appartiene a queste due categorie però può benissimo acquistare EV dal range ridotto. Qual è invece la vostra opinione in merito?