In questo Paese europeo esiste la prima scuola guida con scooter solo elettrici

Moto e scooter elettrici a zero emissioni sono sempre più diffusi, soprattutto in Europa, con i governi che stanno spingendo tantissimo sugli incentivi. A tal proposito sono attivi anche in Italia i nuovi incentivi auto e moto 2022. Nonostante la loro diffusione, raramente si trovano a scuola guida, ora però le cose stanno cambiando in Francia.

Negli USA c'è addirittura chi chiede un patentino specifico per questi veicoli, che a differenza delle moto tradizionali non hanno bisogno di un cambio manuale, neppure ad alte potenze. Non siamo ancora arrivati a questo, in Francia però una scuola guida di Puteaux ha iniziato a offrire veicoli elettrici per il training e l'ottenimento della patente specifica per le due ruote.

I ragazzini dai 7 ai 12 anni possono imparare su una KTM SX-E 5, una bici elettrica per bimbi, mentre gli adulti che hanno già una patente per le auto da più di due anni possono cominciare direttamente con scooter 125 cc equivalenti (come il NIU NQi GTS che abbiamo provato). Per ottenere la patente dedicata a queste categorie di veicoli presso la Easy Monneret bastano 7 ore di corso divise in 2 giorni diversi per un totale di spesa di circa 230 euro. Si tratta di un primo esperimento, Monneret però conta di avere altre quattro scuole guida elettriche in Francia entro il 2025. È solo l'inizio della rivoluzione?