In Europa volano le auto ibride e le elettriche, calano benzina e diesel

Il mercato auto attuale (tralasciando l'emergenza Coronavirus che ha bloccato tutto) permette la scelta di moltissime alimentazioni, oltre alla benzina e al gasolio sono arrivate anche le ibride e le elettriche 100%, ma cos'è che il pubblico cerca maggiormente?

Ce lo dice un nuovo studio di JATO Dynamics, che a gennaio 2020 ha registrato un calo delle auto a benzina e diesel rispettivamente del 12% e del 17% - con un calo generale del 7,6% rispetto all'anno scorso per quanto riguarda le nuove auto passeggeri. Andando a guardare i dati nel dettaglio, scopriamo come le ibride plug-in (auto con motore termico ma anche propulsore elettrico e batteria per una piccola autonomia a zero emissioni) siano al momento le più richieste del mercato.

Nello specifico le BEV (elettriche a batteria) consegnate in 21 mercati europei sono state in questo 2020 38.600, in crescita del 91% rispetto al 2019, le Ibride Plug-in (anche dette PHEV) 34.200, in salita del 173%. Le ibride tradizionali, senza batteria, sono state 71.400, a +36%. Fra le 100% elettriche spadroneggia la nuova Renault ZOE, seguita dalla 208 e dalla e-Golf. Fra le ibride plug-in invece vince il Mitsubishi Outlander, la BMW Serie 3 e la Peugeot 3008. Il podio delle ibride vede invece la Toyota Corolla al primo posto, la C-HR al secondo, la Yaris al terzo.