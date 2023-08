In Europa si torna a vendere il diesel grazie a Italia e Germania: i dati di luglio 2023

Nel mese di luglio, si è verificata un'inversione di tendenza nei mercati automobilistici dell'Europa occidentale, poiché le vendite di veicoli diesel hanno guadagnato più di un punto percentuale anziché perdere terreno come in passato.

La quota complessiva dei modelli diesel, inclusi quelli elettrificati, è aumentata al 16,4% a luglio, rispetto al 15,3% di giugno. Questo aumento è significativo, considerando che la crisi dei diesel sembrava inizialmente seguire un andamento progressivo e lineare, vi proponiamo dunque un modo per risparmiare su benzina e diesel.

Tuttavia, nonostante questo incremento, il mercato europeo delle auto diesel ha subito una diminuzione nei volumi rispetto all'anno precedente. Nei primi sette mesi del 2023, la quota di vendite di auto diesel è stata del 16,7%, quasi 3 punti percentuali in meno rispetto al dato di luglio 2022. Questo indica che, nonostante l'aumento temporaneo delle vendite di diesel a luglio, la tendenza generale è ancora verso una diminuzione.

In Germania e in Italia le vendite di auto diesel sono state robuste nei primi sette mesi del 2023. Entrambi i paesi hanno registrato un aumento delle immatricolazioni di auto diesel rispetto allo stesso periodo del 2022. Tuttavia, quasi tutti i marchi automobilistici hanno visto una diminuzione della quota di diesel sul totale delle vendite su base annua, con i marchi francesi che hanno subito i cali più significativi, probabilmente a causa della maggiore esposizione al mercato francese del diesel in declino.

I costi dell'energia attualmente stanno piano piano scendendo anche se, tutt'oggi, sono ancora più onerosi rispetto a 3 anni fa. I disagi maggiori riscontrati dai possessori di auto elettriche vertono principalmente sulle infrastrutture; è infatti uscito un sondaggio inglese dove molti pagherebbero più per avere la certezza della colonnina funzionante. Sono principalmente i marchi premium tedeschi a non aver subito diminuzioni significative nelle vendite di modelli diesel a luglio, suggerendo che la tendenza potrebbe variare anche in base alle marche e ai mercati specifici. La maggiore crescita nelle vendite di diesel a luglio è stata infatti osservata nel marchio Skoda.