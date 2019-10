L'Europa sblocca Autopilot di Tesla: presto cadranno le attuali limitazioni

L'Autopilot di Tesla è un software di guida assistita davvero completo, in grado di aiutarci in svariate situazioni, certamente uno dei più avanzati sul mercato. In Europa però, a causa di leggi stringenti, diverse funzioni sono oggi castrate, tutto questo però potrebbe finire molto presto.

Grazie a una proposta della European Association for Electromobility (Avere), presto l'Unione Europea potrebbe aggiornare le sue regole e rendere disponibili tutte le funzioni di Autopilot ai vari clienti di Elon Musk sparsi per il vecchio continente - che sono sempre di più, soprattutto in Norvegia, Olanda e Svezia. A diffondere l'indiscrezione è stato il Telegraph, dunque una fonte autorevole a cui credere senza troppi dubbi.

Si andrebbe così a sincronizzare le leggi europee a quelle americane, mettendo fine a un paradosso alquanto strambo: l'UE infatti promulga le sue regole in nome della sicurezza, limitando Autopilot però quest'ultima è messa "in forse", con il software che non può seguire il suo funzionamento standard ma deve fare slalom fra limitazioni assurde - come ad esempio il sorpasso automatico, che in UE deve avvenire entro 5 secondi, cosa abbastanza difficile da fare.

Inoltre sempre in Europa Autopilot ha la sterzata limitata, può così accadere che nel bel mezzo di una curva il sistema lasci al conducente i controlli, pur essendo perfettamente in grado di sterzare in autonomia. Infine Smart Summon, la funzione per richiamare la vettura via smartphone entro un'area di circa 60 metri - oggi limitata a 6 in UE e resa completamente inutile. Presto dunque potremo dire addio a tutte queste limitazioni e goderci Autopilot al massimo delle sue potenzialità.