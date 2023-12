In Europa l'elettrico vende più del diesel: nel 2023 Tesla a +84% a fine novembre

Il mese di novembre 2023 è ormai un ricordo lontano, solo ora però UNRAE ha pubblicato i dati di vendita relativi al mercato automotive europeo, cerchiamo dunque di capire in che stato di salute versa il vecchio continente in materia di nuovi veicoli.

Iniziamo subito col dire che per l’Italia non è stato un mese da buttare, anzi, si è registrato un bel +16,2% rispetto a novembre 2022 - e vedremo come reagirà il mercato 2024 dopo i nuovi incentivi auto anticipati dal Ministro Urso. Fra i migliori Paesi del mese troviamo sicuramente la Bulgaria a +54,2%, mentre Cipro e la Grecia hanno fatto segnare un +30,1% e +29,5%. Segno meno invece per nazioni come la Svezia, la Germania, l’Irlanda, l’Ungheria e soprattutto la Norvegia, le cui vendite di auto sono crollate del 47% rispetto allo scorso anno.

Guardando ai primi 11 mesi dell’anno, l’Italia è nella Top 10 generale con un sonoro +20%, al di sopra della media europea (EU + EFTA + UK) di 15,6%. Male invece Ungheria e Norvegia, le uniche nazioni con segno negativo con - rispettivamente - -3,7% e -14,9%. In totale in tutta Europa (EU + EFTA + UK) sono state vendute 1.075.756 vetture nel mese di novembre 2023, di cui 358.154 a benzina, 114.715 a gasolio, 299.748 ibride elettriche, 91.070 Plug-in Hybrid e 182.982 Full Electric a batteria, significa che ormai l’elettrico vende stabilmente più del gasolio. 29.076 invece sono state le vetture ad alimentazione alternativa, dal GPL al metano, passando ovviamente per l’idrogeno (ormai sempre meno incisivo in Europa).

Guardando ai primi 11 mesi dell’anno, nel vecchio continente sono state immatricolate 11.799.842 autovetture, delle quali 4.251.907 a benzina, 1.418.122 a gasolio, 3.119.781 ibride elettriche, 900.890 Plug-in Hybrid e 1.813.941 Full Electric. Anche guardando a tutto il 2023 l’elettrico ha venduto più unità del gasolio, un risultato storico (lo scorso anno aveva venduto più il diesel). Appena 295.200 invece le vetture ad alimentazione alternativa.

Ma quali gruppi hanno venduto maggiormente? Il Volkswagen Group è cresciuto de 9,2% a novembre 2023 con 277.910 unità, +20,6% nei primi 11 mesi del 2023 con 3.050.746 di vetture vendute. Tutti i brand del gruppo hanno segno positivo nel 2023, soprattutto SKODA a +27,4%. Stellantis ha perso il 2,8% a novembre 2023 ma ha guadagnato il 5,3% da gennaio a fine novembre. Il mese scorso le auto vendute dal gruppo sono state 160.499, nel 2023 fino a fine novembre 1.992.352. Il miglior marchio sinora è Alfa Romeo a +61,3%, bene anche Jeep a +28,5% nei primi 11 mesi dell’anno.

Anche per Renault è stato un anno eccezionale: +6,5% a novembre, +19,5% nei primi 11 mesi dell’anno con 1.130.653 di unità vendute. Tutti i marchi del gruppo, Alpine, Dacia e Renault, sono cresciuti dal 17% al 19% nel corso del 2023. Sempre parlando di crescite, Hyundai Group ha fatto segnare +4,2%, BMW Group +12,2%, Toyota Group +10,1%, Ford +1,7%. Tesla invece ha toccato quota +84,2%: è il marchio cresciuto maggiormente nel 2023 (Tesla Model 3 e Model Y le più vendute in Italia nel 2023). Per tutti i dati completi vi rimandiamo al documento UNRAE presente in basso.