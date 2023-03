L'Europa dice sì agli e-fuel della Germania, no ai biocarburanti dell'Italia: cosa cambia?

Il mondo automotive sta vivendo un periodo di grande incertezza, il piano UE per bandire i nuovi motori termici a partire dal 2035 è stato profondamente cambiato e ora non si parla d'altro se non di biocarburanti ed e-fuel - che non sono la stessa cosa. Cerchiamo di capire le differenze, poiché una soluzione è ben vista dalla UE, l'altra no...

Nelle settimane scorse il Governo italiano ha fatto pressione in Europa affinché i biocarburanti fossero accettati anche dopo il 2035, senza però riuscire nell'intento. A trionfare è stata soprattutto la Germania, che invece ha supportato gli e-fuel, carburanti sintetici che si potranno utilizzare anche dopo il 2035. Ma cosa c'è di differente fra queste due alimentazioni?

Partiamo dai biocarburantI: si tratta di carburanti prodotti dalle biomasse, ovvero scarti di materia organica generata da animali o piante. Tali scarti sono sostanzialmente rifiuti organici urbani, dell'industria agroalimentare e forestale, grassi e olii. Frutto di questi scarti sono sostanzialmente il bioetanolo e il biodiesel che possono essere considerati "green" soltanto perché generano la medesima anidride carbonica presente nella biomassa iniziale, non hanno però emissioni zero alla marmitta, dunque continuerebbero a inquinare l'aria delle nostre città.

Discorso molto differente per gli e-fuel, che sono prodotti sintetici al 100%. Vengono creati legando in maniera chimica l'anidride carbonica all'idrogeno, un processo che richiede tanta energia elettrica e acqua (in particolare l'estrazione dell'idrogeno per elettrolisi). Per rendere questi e-fuel davvero green è necessario che tutta l'energia utile alla produzione arrivi da fonti rinnovabili, altrimenti il processo diventa un cane che si morde la coda.

Mentre l'Europa ha bocciato la possibilità di continuare a investire in biocarburanti, grazie agli e-fuel invece si potrà continuare a produrre motori termici, anche se le incognite sono ancora tante - bisognerà infatti capire quanto costeranno questi carburanti sintetici (secondo Ford costeranno 5 euro al litro), dove verranno distribuiti e in che ambiti verranno davvero utilizzati, se nel mondo delle super sportive e del Motorsport (Ferrari esulta per gli e-fuel) oppure anche per veicoli "civili".