In Europa arriverà un Tesla Cybertruck più piccolo, Elon Musk conferma

Quando nel novembre 2019 Elon Musk ha sorpreso tutti presentando il Tesla Cybertruck, e spaccando inavvertitamente i vetri in una prova destinata a entrare nella storia, tutti siamo rimasti impressionati dalle dimensioni, ancor più che dal design. Ebbene l'Europa potrebbe avere un Cybertruck più "piccolo".

Il Cybertruck visto sul palco durante il live streaming è un mostro della strada da 5,88 metri di lunghezza, largo 2,08 metri, con un passo di 3,80 metri - dunque il solo passo è più lungo di una intera citycar. Un pick-up troppo grande anche per gli stessi americani, probabilmente, con lo stesso Musk che nelle scorse settimane ha pensato a rimpicciolirlo del 3% circa. Ancora troppo poco per l'Europa, dove macchine così imponenti difficilmente si vedono in giro...

Proprio per questo motivo, anche perché incalzato dagli utenti del vecchio continente, il CEO sudafricano ha detto effettivamente che "sì, è altamente probabile che un Cybertruck più compatto arrivi in Europa", magari assemblato nella nuova Giga Berlin attualmente in costruzione, chi lo sa... Ovviamente stiamo discutendo di un semplice e lapidario tweet di Elon Musk, ancora non abbiamo dettagli tecnici, misure precise ecc, avere però un Cybertruck più compatto, adatto al mercato europeo, sarebbe effettivamente un piccolo "sogno" per molti appassionati. Speriamo che Tesla riesca ad accontentarli sul serio.