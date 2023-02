L'Europa approva il nuovo Hardware 4.0 di Tesla: debutto su Model S e Model X

È ormai qualche settimana che parliamo del nuovo Hardware 4.0 di Tesla, un mix esplosivo di software e hardware di nuova generazione che vedremo sulle vetture di Elon Musk di prossima fabbricazione. Ebbene la tecnologia arriverà sicuramente anche in Europa: è appena stata ottenuta una prima approvazione.

Il nuovo Hardware 4.0 di Tesla sposterà ulteriormente l’asticella tecnologica della compagnia di Elon Musk e non solo, l’intero settore automotive sarà spinto a fare sempre meglio sul fronte della guida autonoma. Anche i produttori europei dovranno fare attenzione alle mosse della compagnia americana, che ha infatti ottenuto l’ok per l’utilizzo dell’Hardware 4.0 sulle Tesla Model S e Tesla Model X next gen che saranno vendute nel vecchio continente. La notizia è stata scoperta da un utente del forum Tesla Fahrer Und Freunde (TFF) che ha anche pubblicato una serie di screenshot che confermano l’avvenuta registrazione del nuovo Autopilot in Europa, più precisamente nei Paesi Bassi dove Tesla ha il suo quartier general europeo.

Delle novità dell’Hardware 4.0 abbiamo parlato in un articolo dedicato, ovvero Elon Musk pronto a lanciare il nuovo Autopilot per Hardware 4.0, possiamo però aggiungere che le nuove Tesla Model S e Tesla Model X avranno una velocità massima limitata 250 km/h, le varianti Plaid potranno invece toccare i 262 km/h (Model X) e i 280 km/h (Model S). Acquistando i freni carboceramici come optional, la Model S Plaid potrà spingersi fino ai 322 km/h.

Il magnate di origini sudafricane ha già spiegato che si tratta di una tecnologia talmente avanzata che non potrà essere adattata alle attuali Tesla con Hardware 3.0, infatti non si tratta di cambiare soltanto il computer di bordo. Le telecamere delle Tesla di nuova generazione saranno diverse (fotografato un prototipo della Tesla Model 3 2024), inoltre sarà aggiunto un radar di nuova concezione, Autopilot su Hardware 4.0 sarà dunque molto più sicuro e affidabile.