In Europa è allarme diesel: questo inverno potrebbe scarseggiare

L’estate 2023 è stata un autentico disastro per i carburanti, con prezzi alle stelle capaci di raggiungere (e talvolta superare) i 2 euro al litro. L’inverno però non sarà da meno in quanto a difficoltà: secondo la International Energy Agency, il gasolio potrebbe scarseggiare in Europa e la colpa sarebbe da imputare a un embargo russo.

Mentre l’Europa non ha alcun problema nella raffinazione della benzina senza piombo, la tradizionale Verde, cosa che accade in totale autonomia nel continente, non si può dire la stessa cosa del gasolio - che invece va in gran parte importato dall’estero. Come ben saprete, è oltre un anno che in Ucraina è in corso un conflitto armato, motivo per cui la Russia è stata punita dall’Europa con sanzioni ed embarghi. Uno di questi riguarda proprio il gasolio proveniente dal Paese di Putin, una scelta totalmente politica che questo inverno potrebbe crearci più di un problema.

La Russia non potrà fare business vendendo il diesel al vecchio continente, noi invece potremmo subire una carenza del carburante, che serve non solo alle automobili ma anche ai veicoli agricoli, al trasporto pubblico e commerciale, al riscaldamento di case e uffici. Paradossalmente, per una volta il cambiamento climatico potrebbe essere dalla nostra parte: le autorità europee sperano segretamente che quest’anno vi sia un inverno alquanto mite sul fronte delle temperature, altrimenti le riserve di gasolio potrebbero essere seriamente compromesse.

Senza gasolio il trasporto delle merci potrebbe subire un colpo importante, è chiaro a tutti che serve al più presto trovare una fonte di energia alternativa per ovviare a problemi di questo genere. L’Europa dev’essere in grado di produrre da sola il fabbisogno energetico di cui ha bisogno, tutto questo però non si ottiene con la bacchetta magica nel giro di pochi mesi. Bisognerà lavorare alacremente stringendo i denti, aspettandosi nel frattempo che i prezzi alla pompa possano salire di nuovo per il diesel il prossimo inverno - dopo un’estate già rovente.

Nel frattempo Stoccolma ha detto stop a benzina e diesel in centro dal 2025, con i cittadini che potranno spostarsi in auto elettrica, con il trasporto pubblico o in bicicletta... una goccia nell’oceano che però rappresenta un ulteriore passo in avanti per un’Europa davvero alternativa.