Da Euronics è già Black Friday: monopattini Xiaomi, Ducati e Aprilia in sconto

Novembre è sempre più sinonimo di Black Friday. In questo 2021 il giorno esatto dedicato agli sconti folli cade il 25 novembre, le grandi catene di elettronica però hanno lanciato le prime promozioni dedicate. Andiamo subito a vedere cosa offre ad esempio Euronics in merito a e-bike e monopattini elettrici.

Il nuovo volantino della catena si chiama non a caso Everyday Black Friday e vede fra le offerte di micromobilità la bicicletta elettrica Vivobike Fat Fold, con ruote da 20 pollici, freni a disco Tektro, cambio Shimano a 6 velocità, display LED. Il suo prezzo è di 899 euro grazie al 30,79% di sconto. Fra i monopattini elettrici troviamo l'ottimo Xiaomi Mi Electric Scooter Essential a 289 euro e il 17,19% di sconto, l'interessante Nilox Doc Twelve+ a 369 euro anziché 429 euro, il modello UP! Della VR46 in sconto a 399 euro anziché 499.

Le promo - attenzione, valide fino al 10 novembre presso i negozi Euronics Nova - non finiscono qui, abbiamo infatti anche il Ducati Pro II Evo proposto a 549 euro anziché 649 euro e il primo monopattino Aprilia ESR1 con 50 euro di sconto, ora disponibile a 549 euro. Chiudiamo in bellezza poi con lo Xiaomi Mi Electric Scooter 3, proposto a 429 euro (per saperne di più: la nostra prova del nuovo Xiaomi Mi Electric Scooter 3). Per i più piccoli abbiamo poi il VR46 Kiddy, con motore da 120 W, 10 km di autonomia e un prezzo di 129 euro.