Euro NCAP prova la Tesla Model X e la Porsche Taycan: sfida sul filo del rasoio

Come già saprete, Euro NCAP è l’organizzazione che si occupa, nel vecchio continente, dei test di sicurezza sulle auto presenti sul mercato. Durante l’ultima tornata di prove la Tesla Model X ha guadagnato 5 Stelle piene, toccando quota 98% nella protezione degli occupanti adulti.

Un risultato davvero eccellente che pone il SUV elettrico ai vertici della categoria, in quanto a sicurezza. Passando agli occupanti bambini il punteggio è stato dell’81%, ricordiamo del resto che questa è la categoria più complessa, mentre la protezione di pedoni e ciclisti non è andata oltre il 72%.

Se c’è invece un campo in cui Tesla non corre rischi è quello relativo ai sistemi di assistenza alla guida, nel quale ha totalizzato un punteggio del 94%. Euro NCAP ha poi testato anche la nuova Porsche Taycan, che ha conquistato sempre 5 Stelle ma con punteggi inferiori della Model X nelle singole categorie.

Adulti, bambini, utenti vulnerabili e sistemi di assistenza hanno ottenuto rispettivamente 85%, 83%, 70% e 73%. Stiamo chiaramente parlando di due vetture molto diverse fra loro, nonostante la loro natura elettrica, a livello di prezzo però non siamo poi così lontani e Tesla può certamente vantare qualche punto di vantaggio in questa tornata di test. Per saperne di più, in pagina trovate i video dei test delle due vetture.