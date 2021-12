Euro NCAP distrugge la BMW iX: il SUV elettrico è una roccia

Mentre aspettiamo di vedere la BMW XM nella sua versione finale già oggi è possibile ordinare la nuova BMW iX che noi abbiamo guidato in Valle D'Aosta. Una vettura incredibilmente solida e ben costruita che ora ha anche ottenuto i massimi riconoscimenti da Euro NCAP.

L'auto tedesca è stata sottoposta ai classici crash test di rito, ottenendo in generale le 5 Stelle, il massimo. Andando nel particolare, scopriamo come l'elettrica teutonica offra una protezione del 91% per gli occupati adulti, con gli occupanti bambini (i più difficili da proteggere) ha ottenuto l'87%, una quota altissima, così come molto alto è stato il risultato nei confronti degli utenti più fragili della strada, pedoni e ciclisti: 73%, grazie ai dispositivi di sicurezza attiva di ultima generazione.

Proprio sul fronte dell'assistenza di guida e dei Safety Assist abbiamo un punteggio dell'81%, la BMW iX dunque è una vera roccia e una delle vetture più sicure che possiate acquistare in questo momento. Del resto parliamo di un'auto che raggiunge i 2.440 kg nella sua versione xDrive40 e 2.585 kg con la xDrive50 e costa 84.000 euro nella sua variante di partenza, dunque siamo nel pieno del segmento luxury. Se siete interessati, non perdetevi il nostro speciale su tutta la tecnologia invisibile della nuova BMW iX.