Con l'Euro 7 si rischia una nuova stangata: 'Auto costeranno 2.000 euro in più'

Acquistare in Italia un'auto nuova costa in media 26mila euro, ma tale cifra rischia di crescere ulteriormente nel caso in cui alla fine passasse la normativa Euro 7 sulle emissioni.

Otto Paesi stanno bloccando il piano Euro 7 ma nulla è da escludere, e la data dell'uno luglio 2025, quando dovrebbe appunto entrare in vigore il nuovo regolamento, è sempre più vicina.

Dopo che le case automobilistiche hanno alzato la voce, così come i governi di Italia, Bulgaria, Repubblica ceca, Francia, Polonia, Romania, Slovacchia e Ungheria, tocca ora ad ACEA, l’associazione dei costruttori europei presieduta dal milanese Luca de Meo, capo di Renault, mettersi di traverso.

Gli otto Stati sostengono che la normativa Euro 7 «non appare realistica e rischia di avere degli effetti negativi sugli investimenti nel settore già impegnato nella transizione verso l’elettrico», mentre ACEA sottolinea in particolare la questione costi e prezzi delle future auto Euro 7.

Attraverso lo studio di Frontier Economics, denominato «Regulatory costs of Euro 7 - Findings from an industry survey», emerge come i costi lieviterebbero di 2.000 euro per auto e furgoni, e 12.000 euro per camion e autobus diesel: «Queste cifre sono da 4 a 10 volte superiori alle stime della Commissione nella sua valutazione d’impatto dell’Euro 7 (180-450 euro per auto e furgoni e 2.800 euro per camion e autobus)», si legge sul dossier.

Le cifre sono riferite ai costi, di conseguenza è probabile che sul consumatore finale pesino ancora di più, con tutto ciò che ne consegue. «L’industria automobilistica europea è impegnata a ridurre ulteriormente le emissioni a beneficio del clima, dell’ambiente e della salute. Tuttavia, la proposta Euro 7 non è semplicemente il modo giusto per farlo, in quanto avrebbe un impatto ambientale estremamente basso a fronte di un costo estremamente elevato», aggiunge Sigrid de Vries, direttrice generale dell’Associazione Europea dei Costruttori di Automobili.

«La transizione verso l’elettrificazione consentirà di ottenere maggiori benefici per l’ambiente e la salute, sostituendo al contempo i veicoli più anziani sulle strade dell’Ue con modelli Euro 6/VI altamente efficienti».

L'Euro 7 rischia di aumentare anche i consumi di carburante, i cosiddetti costi indiretti, che potrebbero crescere del 3,5%, pari a 20mila euro in più per camion a lungo raggio, e 650 per auto e furgoni: «Questi costi indiretti – aggiunge e conclude ACEA - ignorati nella valutazione d’impatto della Commissione, si sommano ai costi diretti. Essi andrebbero ad aggiungersi al costo totale del possesso di un veicolo, ponendo ulteriori pressioni finanziarie sui consumatori e sulle imprese in un periodo di alta inflazione e di aumento dei prezzi dell’energia». Seguiremo con attenzione come evolverà la vicenda.