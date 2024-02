L'Etiopia è il primo Paese al mondo a vietare le auto termiche

Partiamo dal punto fondamentale: i ministero etiope dei trasporti e della logistica ha dichiarato che le automobili saranno ammesse nel paese solo se sono a propulsione elettrica. Insomma, uno schiaffo al fossile. ecco perché.

Nel corso dell'anno scorso, l'Etiopia ha investito quasi 6 miliardi di dollari nell'importazione di combustibili fossili, di cui oltre il 50% è destinato all'alimentazione dei veicoli.

Questa decisione per cui si attesta come anticipatoria degli obiettivi dell'Unione Europea, che ha recentemente approvato una legge proibendo la vendita di automobili a motore a combustione entro il 2035, seguendo l'esempio di diversi paesi come Stati Uniti, Canada, Giappone, Singapore, India e Nuova Zelanda. Tuttavia, l'Etiopia sembra non voler attendere fino al 2035 per adottare questa transizione.

Il Ministro etiope dei Trasporti e della Logistica, Alemu Sime, ha annunciato il completamento del piano logistico nazionale, confermando la decisione . Sebbene i dettagli siano ancora scarsi, il Ministro ha sottolineato "l'implementazione di nuove pratiche negli affari strategici", concentrandosi sull'iniziativa denominata "Trasporto Verde" in tutto il paese.

Sime ha enfatizzato anche l'importanza di creare stazioni di ricarica per veicoli elettrici nel paese, riconoscendo che la mancanza di accesso a determinate risorse di valuta estera ha contribuito all'incapacità del paese di continuare a importare carburanti tradizionali.

Insomma, la transizione verso i veicoli elettrici sta guadagnando slancio, con numerosi paesi impegnati in obiettivi ufficiali per eliminare gradualmente la vendita di auto a combustione interna. Vi abbiamo portato l'esempio degli USA dove sempre più persone stanno passando all'elettrico. Tuttavia, la decisione tempestiva dell'Etiopia di vietare l'ingresso di automobili tradizionali indica una volontà decisa di accelerare questa transizione.

Mentre alcuni dubitano dell'infrastrutture di ricarica pronte nel paese, altri suggeriscono che, nonostante le sfide, l'elettrificazione potrebbe risultare più "affidabile" in regioni con accesso limitato a benzina e diesel. La mossa dell'Etiopia potrebbe anche riflettere il suo orgoglio per l'indipendenza, posizionandosi forse come un leader africano nell'adozione di soluzioni sostenibili. La decisione definitiva del del governo etiope potrebbe tuttavia richiedere del tempo a causa di problemi più urgenti che il paese sta affrontando.