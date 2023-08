L'età dell'auto fa salire il prezzo dell'assicurazione? Si e il nostro parco è vecchissimo

Basta uscire dai grandi centri urbani italiani per accorgersi subito di una cosa: le auto in circolazione sono sempre più vecchie. Una nuova analisi di Facile.it e Assicurazione.it è in grado di dirci anche quanto è vecchio il nostro parco auto: in media parliamo di vetture con 11 anni e 7 mesi sulle spalle.

I dati si riferiscono al primo semestre 2023, dunque sono estremamente recenti. Il valore sembra essere in aumento del 28% rispetto allo stesso periodo del 2016, quando il parco auto italiano aveva una media di poco superiore ai 9 anni. Ogni anno che passa, dunque, le auto italiane sono sempre più vecchie, quindi anche meno sicure, meno affidabili e più dispendiose dal punto di vista dei consumi - il che non è affatto un bene visto il caro benzina di questa estate.

Guardando alle singole città italiane, è Nuoro la provincia con le auto più datate: hanno una media di 14 anni e 9 mesi, +27,6% rispetto al dato nazionale. A Enna la media arriva a 14 anni e 5 mesi, mentre a Barletta-Andria-Trani ci si ferma a 14 anni. Anche ad Matera non va poi tanto meglio, 13 anni e 9 mesi, con Agrigento che chiude la Flop 5 con 13 anni e 7 mesi. Dove si trovano invece le auto più giovani? A sorpresa le province più virtuose sono tutte toscane: a Prato la media è di 9 anni e 10 mesi, il 14,7% rispetto al dato nazionale. Seguono Massa Carrara con 10 anni e 2 mesi, Pisa con 10 anni e 3 mesi, Firenze e Livorno insieme a 10 anni e 5 mesi. La prima città non Toscana della classifica è Milano con un dato di poco inferiore ai 10 anni e 6 mesi.

L’età di un’auto può far variare il prezzo di un’assicurazione? La risposta sembra essere si: con un’età media di 10 anni la tariffa assicurativa è di circa 201 euro, si sale invece a 251 euro se il veicolo ha 11 anni. Con 14 anni di anzianità a parità di condizioni si sale a 306 euro. “Esiste una correlazione evidente tra premio pagato per assicurare un veicolo a quattro ruote e l’età stessa del veicolo”, ha spiegato Andrea Ghizzoni, Managing Director Insurance di Facile.it. “Più la vettura è datata e più sarà alta la tariffa Rc auto da sostenere. Fare i conti con il proprio portafoglio, al momento dell'acquisto di un'auto, non è mai semplice. È importante tuttavia considerare che possedere e guidare un mezzo vecchio, oltre ad essere meno sicuro e maggiormente dispendioso dal punto di vista dei consumi, può comportare maggiori costi se si guarda anche alla polizza Rc auto obbligatoria”.