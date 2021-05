Estrema Fulminea, l'hypercar elettrica italiana da 2.040 CV

In Italia è in corso un rinascimento delle piccole case costruttrici, nei prossimi anni vedremo un numero sempre maggiore di sportive nostrane, sia elettriche che tradizionali. Tra queste si è da poco aggiunta la Estrema Fulminea, hypercar elettrica con numeri da capogiro.

La sportiva sarà prodotta da Automobili Estrema, una nuova società fondata a Modena da Gianfranco Pizzuto, ex azionista e distributore europeo di Fisker Automotive. Ciò che rende la vettura inusuale ed affascinante è la soluzione ibrida per garantire autonomia e potenza: l'hypercar combina celle allo stato solido - prodotte da ABEE - con ultra-capacitori. Le due tecnologie lavoreranno in tandem, con il pacco contenente le celle agli ioni di litio a stato solido disposto verticalmente dietro ai sedili, e il pacco dei supercondensatori, dalle dimensioni più contenute, montato vicino all'asse anteriore.

Il pacco batterie avrà una capacità di 100 kWh e la densità energetica record di 450 Wh/kg. Basti pensare che la Tesla Model 3, dotata di celle 2170, offre una capacità energetica di circa 260 Wh/kg. Il pacco batterie principale avrà un peso inferiore a 300 chilogrammi, necessario per limitare il peso a vuoto della vettura a circa 1.500 kg. La Fulminea sarà mossa da quattro motori elettrici per una potenza totale di 2.040 CV! L'azienda ha stimato lo scatto da 0 a 320 km/h in meno di 10 secondi ed ha promesso un'autonomia di 520 km sul ciclo WLTP.

La Estrema Fulminea sarà svelata ufficialmente il 13 maggio al Museo dell'Automobile di Torino, dalle ore 11:00 sarà possibile ammirare il modello di stile in scala 1:1, con diretta sul canale YouTube ufficiale di Automobili Estrema. Le prime consegne sono previste per la seconda metà del 2023.

Abbiamo accennato in apertura l'arrivo di svariate nuove sportive italiane; vi presentiamo la supercar torinese FV Frangivento Sorpasso, dal design "destrutturato" e con motore fino a 850 CV. Potenza simile per la Pambuffetti PJ-01, hypercar umbra mossa da un V10 e ispirata alle Formula 1 anni '90.