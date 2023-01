Estrema Fulminea, l'hypercar italiana da 2.000 CV pronta per il record al Nurburgring

Estrema Fulminea è pronta a entrare in produzione e al contempo a tentare di battere il record del circuito Nurburgring, il famoso “inferno verde”. L'hypercar italiana verrà ufficialmente svelata il prossimo mese di giugno dopo di che, in autunno, si recherà in Germania per tentare di entrare nella storia.

Obiettivo: fermare il cronometro come mai nessuna sportiva elettrica era stata in grado di fare sul Nordschleife, ed Estrema Fulminea sarà senza dubbio aiutata in questa impresa dalla sua potenza a dir poco “monstre”. L'hypercar è dotata di un pacco batteria ibrido composto da celle Li-ion con elettrolita allo stato solido e da ultra-condensatori, che raggiunge i 100 kWh di energia e che va ad alimentare i 4 motori elettrici dalla potenza superiore ai 2.000 cavalli.

Dettagli tecnici a dir poco incredibili che fanno intuire come l'automobile della piccola azienda italiana possa realmente battere il record del Nurburgring attualmente detenuto dalla Porsche Taycan Turbo S. La fuoriserie tedesca ha fermato il cronometro lo scorso mese di agosto a 7 minuti e 33 secondi, superando il precedente record di una sportiva elettrica appartenente alla Tesla Model S Plaid (7:35.579).

Per provare la super impresa, Estrema ha deciso di avviare un progetto di crowdfunding tramite Kickstarter. Dopo l'annuncio della Fulminea datato maggio 2021, l'azienda si è rivolta ai fan e agli amanti delle belle auto, dando vita a una campagna che chiuderà fra meno di una settimana, precisamente il prossimo 12 gennaio. Obiettivo, cercare di raccogliere almeno in parte quanto necessario per sostenere le spese per tentare appunto il record della Nordschleife, e al contempo realizzare un documentario “the making of Fulminea” che riprenderà tutte le fasi di avvicinamento al Nurburgring, dalla nascita del progetto fino all'eventuale obiettivo raggiunto.

“Abbiamo diversi investitori pronti a partecipare una volta che il progetto sia avviato – aveva raccontato il numero uno di Estrema, Gianfranco Pizzuto, nel presentare l'iniziativa - il crowdfunding serve proprio a questo, a dare la spinta iniziale, il calcio d’inizio. È l’approccio moderno per una nuova generazione di giovani investitori. Il nostro modello Fulminea ha riscosso un tale successo nel mondo, è stata scelta dall’Istituto per il Commercio Estero per la campagna istituzionale del Made in Italy, rappresenta così bene lo stile italiano unito alla miglior tecnologia elettrica, che siamo fiduciosi nel successo di questa sottoscrizione popolare”.