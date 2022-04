Esteso il taglio delle accise su benzina e diesel: sarà valido fino a maggio

Lo scorso 22 marzo non è stato solo il giorno in cui Elon Musk ha inaugurato ufficialmente la Giga Berlin, consegnando le prime Model Y Performance ai clienti, è anche la data in cui è scattato il taglio alle accise previsto dal Governo in piena emergenza carburanti. Ora il provvedimento è stato esteso.

Dal 22 marzo il decreto del Governo Draghi avrebbe tenuto a bada i prezzi dei carburanti tagliando le accise per un mese (dal 22 marzo scatta il taglio delle accise), ora però con un nuovo decreto ministeriale quella durata viene estesa di 10 giorni. Il taglio di 25 centesimi su benzina e diesel, possibile grazie all'IVA extra guadagnata dal maggior prezzo dei carburanti, andrà avanti fino al 2 maggio prossimo, come confermato dal Ministro dell'Economia Daniele Franco al termine del Consiglio dei Ministri di ieri 6 aprile 2022.

In tarda serata è arrivata questa nota del Ministro Franco: "Oggi ricordo che con decreto ministeriale firmato da me e dal ministro Cingolani abbiamo esteso di 10 giorni l'abbattimento di 25 centesimi dell'accisa su benzina e gasolio utilizzando il sovra-gettito iva, quindi l'abbattimento dell'accisa viene esteso da oggi al 2 maggio". 10 giorni in più per vedere le accise abbattute, prima che queste tornino ai livelli di sempre - e sarà interessante capire a che prezzo riusciremo ad arrivare dopo questo periodo "bonus".