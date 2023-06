Estate in macchina? Cosa fare per partire in totale sicurezza

L'estate 2023 è ormai arrivata e molti automobilisti italiani si stanno preparando per partire per le vacanze in automobile, come ogni anno dunque è meglio rinfrescare i consigli per partire nel modo più sicuro possibile.

Secondo un'indagine di Eurobarometer relativa alla mobilità sostenibile, il 56% dei cittadini europei si affida all'auto come mezzo di trasporto principale - e la cosa vale soprattutto per noi italiani, fortemente legati ai nostri veicoli privati. Ovviamente mettersi totalmente al riparo da guasti improvvisi è praticamente impossibile, possiamo però fare diverse operazioni per scongiurare il più possibile l'arrivo di problemi in viaggio - come ci ricordano gli esperti di carVertical che hanno stilato una lista di consigli.

La prima cosa da fare prima di un lungo viaggio in auto è sicuramente controllare le condizioni degli pneumatici. Questi devono essere in buone condizioni e gonfiati in modo adeguato. Se trovate segni di usura o danni evidenti è consigliabile sostituirli immediatamente; inoltre è davvero fondamentale gonfiarli alla pressione consigliata perché viaggiare con pneumatici più sgonfi del normale significa diminuire le capacità di controllo del mezzo e consumare più carburante.

È cosa buona e giusta anche eseguire un check-up completo del veicolo, che riguardi le parti meccaniche come quelle elettroniche. Viste le alte temperature estive è bene anche ispezionare in modo adeguato l'impianto di climatizzazione, non vorremmo mai che il raffreddamento smettesse di funzionare con 30 gradi all'ombra in mezzo a un'autostrada cocente.

Un altro consiglio da seguire è dotarsi di un liquido lavavetri insetticida: può sembrare banale ma durante i lunghi viaggi sono parecchi gli insetti che si spiaccicano contro il nostro parabrezza. I residui lasciati dagli insetti non si rimuovono con della semplice acqua ma è necessario un liquido apposito che potete acquistare prima della partenza. In questo modo avrete condizioni di visibilità sempre ottimali.

È fondamentale anche dotarsi di un kit di emergenza, da usare per qualsiasi evenienza. Un kit di questo tipo dovrebbe contenere una cassetta di pronto soccorso, una torcia elettrica, dei cavi di avviamento, un misuratore di pressione per pneumatici e - se possibile - anche una ruota di scorta. Per i casi più estremi potrebbe essere una scelta saggia portare anche una coperta, degli snack non deperibili e tanta acqua di scorta.

Infine carVertical consiglia di fare le valigie in modo intelligente ed evitare pesi superflui. Portate con voi lo stretto necessario perché appesantire troppo il veicolo significa consumare più carburante e ridurre - talvolta - la sicurezza generale.