Esselunga regala bici e monopattini elettrici con il nuovo concorso

Da che era pressoché sconosciuta fino a qualche tempo fa nel nostro Paese, la nuova micromobilità elettrica sta ormai diventando una sorta di moda anche in Italia. Tutti la chiedono, i grandi marchi provano a regalarla, pensiamo a Esselunga per esempio: nel nuovo concorso in palio bici (tradizionali e a pedalata assistita) e monopattini elettrici.

Il concorso è attivo fino al prossimo 17 febbraio e per partecipare è necessario avere una carta Fidaty. Basterà effettuare acquisti nei supermercati, sul sito di Esselunga e nelle profumerie del gruppo. Per ogni 25 euro di spesa (o 50 punti fragola) si otterrà una cartolina con quattro riquadri da grattare. Si vince trovando tre simboli identici dello stesso oggetto.

Il noto marchio della grande distribuzione ha messo in palio 300.000 buoni spesa da 5 e 10 euro, oltre 50.000 cestini trolley da bici, 10.600 biciclette muscolari, 3.000 monopattini elettrici e 5.000 biciclette elettriche. Tutti prodotti a marchio Nilox, nello specifico parliamo di bici classiche SL Sport Unisex, bici elettriche City e-bike SL5 e monopattini E-Scooter 10”.

Un piatto ricco dunque, che verrà distribuito tramite 37 milioni e 200.000 cartoline, delle quali però solo 390.600 saranno vincenti. Sarà possibile inoltre richiedere i premi entro il 31 marzo 2021, dopo tale data Esselunga devolverà i premi non ritirati alla Caritas.