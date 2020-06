Esselunga, il monopattino elettrico Xiaomi Mi Electric Scooter si prende con i punti

Esselunga amplia il suo catalogo premi, ora con la raccolta punti fragola è possibile portarsi a casa il Mi Electric Scooter, il monopattino elettrico di Xiaomi e probabilmente uno dei monopattini migliori sul mercato. Ecco tutti i dettagli dell'iniziativa.

È possibile ottenere il Mi Electric Scooter di Xiaomi con due diverse modalità: usando esclusivamente i punti fragola o, in alternativa, maturando un certo numero di punti e integrando la differenza pagando una somma in denaro.

I punti necessari per portarsi a casa il monopattino sono ben 37900, per un prodotto che viene proposto al pubblico a 399€ (in realtà, le offerte vantaggiose per il Mi Electric Scooter non mancano). È possibile fermarsi a 12.000 punti e prenotare il premio pagando la cifra di 259€.

"Mi Electric Scooter —recita la descrizione del prodotto— è il mezzo ecologico perfetto per girare in città: un monopattino elettrico con doppio impianto frenante, luci frontali e posteriori, batteria a lunga autonomia, pieghevole e con telaio in alluminio per una sicurezza ideale sulla strada e una durabilità senza pari."

In entrambi i casi, sia che si voglia riscattare il premio usando solo i punti, oppure integrarli pagando, è possibile prenotare il Mi Electric Scooter direttamente presso il proprio supermercato Esselunga di fiducia. Il prodotto verrà poi consegnato direttamente a casa del cliente, e la spedizione è gratuita.

Maggiori dettagli nel link in fonte.



Vi ricordiamo che, a prescindere dall'iniziativa di Esselunga, è un ottimo momento per chi è interessato ad acquistare un monopattino elettrico, grazie al nuovo Bonus Mobilità.