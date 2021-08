Ecco una delle esposizioni più incredibili in assoluto: ci sono 33 Ferrari Monza SP1 e SP2

Nel settembre del 2018 Ferrari annunciò al pubblico il suo piano per la messa in commercio di una gamma di modelli estremamente esclusivi sotto il brand "Icona". L'obbiettivo era quello di mescolare tecnologia, piattaforme e motori moderni con uno stile e un mood indiscutibilmente retro.

Subito dopo il team di Maranello presentò le fantastiche Monza SP1 ed SP2 in occasione del Salone dell'auto di Parigi, andando a raccogliere le basi della ottima 812 Superfast per sviluppare delle spettacolari speedster, naturalmente sprovviste di tettuccio e di un regolare parabrezza.

Da quel momento il Cavallino Rampante ha costruito meno di 500 esemplari di Monza SP1 ed SP2, per cui stupisce in modo particolare il numero di unità esposte in occasione del Monterey Car Week in svolgimento proprio in questi giorni: presso il tracciato di Laguna Seca gli astanti possono imbattersi in ben 33 Monza.



Grazie al video in alto, appena pubblicato su YouTube dal noto appassionato di motori Shmee150, siamo in grado di dare un'occhiata a uno dei raduni motoristici più incredibili, sia per la rarità delle vetture esposte che per il loro altissimo valore. La carrellata inizia al quarantesimo secondo della clip, e ci permette di saggiare ogni tipo di personalizzazione.



Ognuna delle Monza SP1 o SP2 si muove grazie ad un possente V12 aspirato da 6,5 litri in grado di erogare ben 810 cavalli di potenza e 720 Nm di coppia. Il tutto si traduce in uno scatto da 0 a 100 km/h attuabile in 2,9 secondi e in una velocità massimale pari a 300 km/h.



Adesso non vediamo l'ora di poter assistere al prossimo risultato del programma Icona di Ferrari, ma avviandoci a chiudere vogliamo rimandarvi ad un altro modello particolarmente atteso: il super SUV che risponde al nome di Ferrari Purosangue sta per arrivare, e la presentazione potrebbe essere molto vicina.



Nel frattempo i facoltosi clienti del brand italiano possono godersi la fenomenale Ferrari 296 GTB: ecco l'opinione di Frank Stephenson sul design del mostriciattolo col V6.