Esplosione delle auto elettriche in Italia: ecco i numeri per la prima metà del 2021

Le auto elettriche stanno acquisendo una popolarità sempre maggiore in tutto il mondo ormai. Nel nord dell'Europa c'è stato un boom straordinario ed ineguagliato finora (situazione incredibile in Norvegia), ma a quanto pare anche l'Italia ha cambiato marcia rispetto ad alcuni mesi fa.

L'eventuale crescita delle EV nella prima metà dell'anno scorso è stata in parte mascherata dal crollo verticale inerente la vendita di veicoli causa lockdown pandemico. In estate la scalata delle elettriche riprese forma, ma con un'intensità inferiore rispetto a quanto registrato in altri Paesi europei.

La situazione è rimasta tale fino allo scorso mese di febbraio, quando le EV mostravano risultati appena superiori a quelli ottenuti nel 2020. A marzo però c'è stato un boom pazzesco e il record assoluto di veicoli a zero emissioni venduti in un mese, e gli ultimissimi dati confermano il trend.

Le informazioni condivise da Unrae per il mese di giugno ci dicono che nella prima metà del 2021 sono state vendute 30.384 auto completamente elettriche, a fronte delle 9.959 unità dello stesso periodo dell'anno scorso. Hanno fatto benissimo anche i modelli plug-in hybrid e mild-hybrid, che per market share hanno appena superato il diesel. Le motorizzazioni a benzina restano ancora le preferite, ma in poco tempo potrebbero finire in seconda posizione.

Il grafico visibile in fondo alla pagina lascia intuire chiaramente l'entità di questa trasformazione nel sistema di alimentazione dei trasporti, la quale ha sicuramente avvantaggiato la Fiat 500e, poiché la l'utilitaria italiana è stata la macchina a zero emissioni più venduta in assoluto da gennaio a giugno 2021 (5.107 unità). A seguire troviamo la Smart ForTwo (3580 unità), la Renault Twingo ZE (3.126 unità) e la Tesla Model 3 (3.115 unità). Gli italiani preferiscono quindi i modelli più agili e compatti, ma è chiaro che sulla scelta influisce anche il prezzo.

In tal senso il Regno Unito è ancora più avanti, poiché persino i modelli completamente elettrici hanno superato il diesel, mentre le ibride hanno agguantato le auto a benzina.