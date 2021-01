Esplodono le vendite di auto elettriche a novembre: ecco il nuovo record

Novembre 2020 è stato un mese eccezionale per le autovetture elettriche, le quali hanno fatto registrare un nuovo record assoluto di vendite mensili, a tratti inaspettato per l'entità dell'apprezzamento dei consumatori.

A guidare questa transizione verso la nuova alimentazione c'è sicuramente il mercato cinese, dove sono state piazzate ben 198.000 EV in appena 30 giorni. Da non sottovalutare affatto anche l'Europa, la quale ha ottenuto numeri ancora più incredibili se rapportati alla popolazione del territorio, e cioè più di 166.000 EV acquistate. Facendo una semplice somma tra questi due dati si intuisce che il resto del mondo è ancora molto indietro in questo senso, persino gli insospettabili Stati Uniti con "appena" 50.000 auto elettriche comprate.

Se paragonato al novembre precedente, quest'ultimo ha ottenuto un incremento delle preferenze del 133 percento, e cioè il più alto su base annua degli ultimi otto anni secondo EV Sales Blog, per cui il market share delle auto alimentate a batteria si è accaparrato una torta del 5,9 percento (ibride plug-in comprese): separando i numeri di BEV e PHEV ci ritroviamo rispettivamente con 289.000 e 125.000 unità piazzate, per un market share del 4,1 e dell'1,8 percento.

Interessante anche notare che i primi 11 mesi del 2020 hanno visto il volume totale delle auto elettriche vendute superare la soglia dei 2,5 milioni. I modelli che hanno trainato il trend sono la Tesla Model 3 (39.335 unità), la Wulings' Hong Guang MINI EV (33.094 unità), la Tesla Model Y (11.481 unità), la Renault ZOE (10.010 unità) e la Great Wall Ora R1 EV (9.463 unità). Inaspettatamente fuori dalla top 5 invece la Volkswagen ID.3, che dopo un ottobre stratosferico ha dovuto tirare un po' il fiato. Audi e-tron e Nissan Leaf invece continuano il loro percorso con buona costanza, mentre la costosa BMW 530e plug-in è uscita per poco dalla top 10 nonostante il suo costo non propriamente accessibile.

Le prospettive per il 2021 in merito alle auto elettriche sono assolutamente rosee, sia per semplici andamenti del mercato sia per altri motivi legati al loro avanzamento tecnologico, al leggero ma prevedibile calo dei prezzi e ai nuovi incentivi in arrivo.

Per chiudere restando in tema vogliamo quindi rimandarvi alla nostra anteprima sulla nuova SEAT Leon Plug-in Hybrid 2020: ecco le sensazioni al volante della vettura. Infine pensiamo sia doveroso citare una notizia molto importante per il settore: LG sta per investire cifre clamorose sulla produzione di batterie per EV.