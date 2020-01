L'esperto del Politecnico di Milano: 'i nuovi diesel non inquinano. Inutili gli stop'

Nella giornata di ieri abbiamo parlato dello stop alla circolazione imposto in varie città per ridurre lo smog causato dalle automobili diesel. Secondo un esperto del Politecnico di Milano, però, prendersela con i veicoli a diesel Euro 6 è errato in quanto non inquinano.

Angelo Onorato, professore ordinario presso il Dipartimento Energia, in un'intervista rilasciata per il Corriere della Sera ha affermato che lo stop è "assurdo, in questo modo di supera localmente la normativa europea e internazionale, in accordo alla quale questi veicolo sono invece adatti a circolare".

Secondo Onorato, infatti, bloccare il traffico ai veicoli Euro 6 di categoria B, C, D-Temp è un provvedimento inutile, in quanto "hanno emissioni talmente basse che la loro esclusione dalle strade risulta irrilevante e priva di efficacia". Fermare i diesel di ultima generazione non provocherà alcun miglioramento dell'aria, ma crea solo "confusione in chi è pronto ad acquistare una nuova auto, e questo proprio quando invece bisognerebbe incoraggiare il rinnovo di un parco macchine ormai mediamente molto vecchio e inquinante".

Per quanto riguarda i motori Euro 6D-Temp, secondo Onorati "le emissioni di questi nuovi motori sono così basse che altre sorgenti di particolato nel traffico, cioè gli pneumatici che si consumano con il rotolamento, l’usura dell’asfalto e quella dei freni, risultano inquinare molto di più".